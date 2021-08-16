Знаменитая актриса сбросила 30 килограммов и показала результат похудения (фото)

Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности сбросила более чем 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, вновь показала результат своего похудения. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

41-летняя знаменитость поделилась фотографиями из отеля, где она остановилась во время отдыха в Париже. На размещенном кадре Уилсон позирует в черном костюме, состоящем из облегающих легинсов и футболки с ярким принтом. В качестве обуви она выбрала белые лоферы. Ее образ дополнили солнечные очки черного цвета.

«Добрый день», — подписала актриса пост, который набрал 284 тысячи лайков. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Какая же ты красотка!», «Похудевшая королева», «Так держать, Ребел! Я восхищаюсь тобой», «Вот это талия!», «Самая красивая актриса», — высказывались поклонники.

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