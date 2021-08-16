  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Знаменитая актриса сбросила 30 килограммов и показала результат похудения (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Австралийская актриса Ребел Уилсон - Знаменитая актриса сбросила 30 килограммов и показала результат похудения (фото)
    Австралийская актриса Ребел Уилсон
    instagram.com/rebelwilson/

    Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией

    Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности сбросила более чем 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, вновь показала результат своего похудения. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

    41-летняя знаменитость поделилась фотографиями из отеля, где она остановилась во время отдыха в Париже. На размещенном кадре Уилсон позирует в черном костюме, состоящем из облегающих легинсов и футболки с ярким принтом. В качестве обуви она выбрала белые лоферы. Ее образ дополнили солнечные очки черного цвета.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Знаменитая актриса сбросила 30 килограммов и показала результат похудения (фото)
    Знаменитая актриса сбросила 30 килограммов и показала результат похудения (фото)
    Знаменитая актриса сбросила 30 килограммов и показала результат похудения (фото)
    instagram.com/rebelwilson/

    «Добрый день», — подписала актриса пост, который набрал 284 тысячи лайков. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Какая же ты красотка!», «Похудевшая королева», «Так держать, Ребел! Я восхищаюсь тобой», «Вот это талия!», «Самая красивая актриса», — высказывались поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

    Читайте также: Когда получилось не так, как задумывалось. Курьезные фото провальных дизайнерских решений
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Знаменитая актриса сбросила 30 килограммов и показала результат похудения (фото)