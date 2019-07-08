Евгений Кошевой трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы



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Евгений Кошевой и его супруга Ксения

Юморист признался в любви жене

Украинский юморист и участник студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и его супруга Ксения отметили 12-летие совместной жизни.

Поздравить любимую женщину Кошевой решил не только лично, но и на своей странице в соцсети Instagram.

Юморист опубликовал фото с Ксенией и оставил пост ним трогательный комментарий.





Евгений Кошевой и Ксения

«Очень тебя люблю, Ксения, безгранично и до безумия. С никелево-шелковой свадьбой. 12 лет. Хочу еще», – написал Евгений Кошевой.

Напомним, что в этот же день дочь шоумена Евгения Кошевого и его супруги Ксении участвовала в суперфинале проекта «Голос.Діти». Несмотря на то, что победа в вокальном шоу Варваре так и не досталась, звездные тренеры оценили талант дочери юмориста.



