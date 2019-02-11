Фильм Чжана Имоу сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля



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По сообщениями в социальных сетях фильма, это связано с техническими проблемами

По официальной версии, картину Чжана Имоу «Одна секунда» сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля по техническим причинам. Однако источники в китайской киноиндустрии сообщают, что фильм попал под цензуру в Пекине.

Картина основана на романе писательницы Янь Гэлин, её действие разворачивается во время «культурной революции» в Китае. Фильм уже назвали любовным письмом именитого режиссёра к кинематографу. По сюжету, девочке-сироте и беглому заключенному нужна одна и та же бобина с плёнкой, содержащей некую кинохронику. На фоне этого между героями завяжется необычная дружба.

Представители продюсерской компании Huanxi Media Group подтвердили отзыв картины с конкурса, но не стали называть причины этого решения.

Журналисты считали «Одну секунду» одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля. Проект стал своеобразным возвращением режиссёра к авторскому кино после ряда коммерчески направленных проектов.

Чжан Имоу — современный классик китайского кинематографа. За свой первый же фильм «Красный гаолян», который имел успех не только в Китае, но и за границей, он получил «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 1988 году. Его картину «Жить» удостоили Гран-при Каннского кинофестиваля. Фильм был запрещён в Китае в связи с критическим изображением политики коммунистического правительства в годы Культурной революции.

Джерело: Киноафиша