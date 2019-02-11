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    Шоу-биз

    Фильм Чжана Имоу сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля

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    Фильм Чжана Имоу сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля

    По сообщениями в социальных сетях фильма, это связано с техническими проблемами

    По официальной версии, картину Чжана Имоу «Одна секунда» сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля по техническим причинам. Однако источники в китайской киноиндустрии сообщают, что фильм попал под цензуру в Пекине.

    Картина основана на романе писательницы Янь Гэлин, её действие разворачивается во время «культурной революции» в Китае. Фильм уже назвали любовным письмом именитого режиссёра к кинематографу. По сюжету, девочке-сироте и беглому заключенному нужна одна и та же бобина с плёнкой, содержащей некую кинохронику. На фоне этого между героями завяжется необычная дружба.

    Представители продюсерской компании Huanxi Media Group подтвердили отзыв картины с конкурса, но не стали называть причины этого решения.

    Журналисты считали «Одну секунду» одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля. Проект стал своеобразным возвращением режиссёра к авторскому кино после ряда коммерчески направленных проектов.

    Чжан Имоу — современный классик китайского кинематографа. За свой первый же фильм «Красный гаолян», который имел успех не только в Китае, но и за границей, он получил «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 1988 году. Его картину «Жить» удостоили Гран-при Каннского кинофестиваля. Фильм был запрещён в Китае в связи с критическим изображением политики коммунистического правительства в годы Культурной революции.

    Джерело: Киноафиша

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