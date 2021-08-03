  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Фото самой молодой миллиардерши топлес восхитило фанатов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Инстадива Кайли Дженнер - Фото самой молодой миллиардерши топлес восхитило фанатов
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях под постом

    Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер опубликовала откровенный снимок и взволновала поклонников. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети кадре 23-летнюю знаменитость запечатлели топлес на темном фоне. При этом Дженнер прикрывает обнаженную грудь руками. Ее тело почти полностью покрыто золотой краской. Образ звезды дополнили крупные серьги и кольца. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

    instagram.com/kyliejenner/
    instagram.com/kyliejenner/

    Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях под постом. «Богиня!», «Я обожаю тебя!», «Ты выглядишь сногсшибательно!», «Потрясающая женщина!», «Ты моя королева!», «У тебя самая красивая фигура в мире!» — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

    Читайте также: Олег Сенцов признался, что ему не дают видеться с ребенком: «Это больно и тяжело»
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фото самой молодой миллиардерши топлес восхитило фанатов