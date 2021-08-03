Фото самой молодой миллиардерши топлес восхитило фанатов

Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях под постом

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер опубликовала откровенный снимок и взволновала поклонников. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 23-летнюю знаменитость запечатлели топлес на темном фоне. При этом Дженнер прикрывает обнаженную грудь руками. Ее тело почти полностью покрыто золотой краской. Образ звезды дополнили крупные серьги и кольца. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

instagram.com/kyliejenner/

Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях под постом. «Богиня!», «Я обожаю тебя!», «Ты выглядишь сногсшибательно!», «Потрясающая женщина!», «Ты моя королева!», «У тебя самая красивая фигура в мире!» — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.