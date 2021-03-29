Фото звезд, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке

В подборке ниже — семь романтических историй

По статистике, 21% супругов знакомятся на работе. И селебрити не исключение. Даже не представляете, сколько звезд влюбились друг в друга на съемочной площадке! В подборке ниже — семь романтических историй.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Актриса познакомилась с музыкантом во время съемок предстоящего триллера «Полночь на злаковом поле». Дату выхода фильма пока не анонсировали, но есть все шансы подглядеть за началом отношений пары уже до конца года.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Кажется, в постсоветском пространстве не найдется человека, который бы в 90-е не смотрел комедии с Уиллом Смитом. Об актере знает чуть ли не каждая собака. Его жена Джада тоже актриса. Познакомились они во время кастингов на комедию «Принц из Беверли-Хиллз». Она пробовалась на роль девушки Уилла. С фильмом не сложилось, зато между актерами завязались настоящие отношения.

Гвен Стефани и Блэйк Шелтон

Блэйк (как и Гвен) — певец. Но встретились они все равно на съемочной площадке. Правда, не фильма, а телешоу The Voice («Голос»). Познакомились они в 2014-м, сидя в судейских креслах, и уже в следующем году, летом 2015-го, оба развелись со своими супругами, чтобы через пару месяцев начать открыто встречаться. В октябре 2020 года музыканты объявили, что помолвлены!

Кит Харингтон и Роуз Лесли

За этой парочкой одичалой и бастарда несколько сезонов следили все, кто смотрел «Игру престолов». Но только настоящие фанаты знают, что роман вышел далеко за пределы сюжета «Песни льда и пламени».

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

На рубеже веков в Пенелопу были влюблены миллионы мужчин по всему миру, и с тех пор мало что изменилось. Но сердце красавицы принадлежит актеру Хавьеру Бардему. Впервые они встретились в 1992 году, но начали встречаться только в 2007-м, когда сыграли в драме «Вики Кристина Барселона». Поженилась пара уже в 2010 году, сейчас у них двое детей.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Актеры познакомились за несколько лет до триллера «Место под соснами», но волна романтики накрыла их именно во время работы над фильмом. Одни долго скрывали свои отношения, но сейчас в некоторых интервью все же рассказывают о своей семейной жизни. Вместе они воспитывают двоих детей — Эсмеральду и Амада.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фалчук

А эта звездная пара встретилась во время съемок сериала Glee. Брэд был одним из создателей шоу, а Гвинет приехала на площадку ради камео. На тот момент оба они были в разводе, так что у них завязался роман. Спустя пару лет, в 2015-м, влюбленные официально заявили о том, что они вместе, а в 2018 году наконец поженились, пишет BuzzFeed.

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Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.