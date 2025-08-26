Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Ти можеш все!». Кричевський зворушливо привітав маму з днем народження

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Музикант побажав мамі здоров'я в день народження
фото: Гарик Кричевський/Facebook

Музикант розповів, що мама не вперше святкує день народження окремо, далеко від сина

Відомий український співак та композитор Гарік Кричевський поздоровив маму Юлію з днем народження та присвятив їй щирі слова. У дописі в соцмережах артист поділився архівним фото та розповів, що цього дня вони з мамою далеко один від одного, повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку зірки. 

У привітанні Гарік Кричевський побажав мамі «найголовнішого» – міцного здоров’я. Він також зичив їй здійснення мрій, підкресливши її силу та віру у можливості.

«Звичайно, ж головне – будь здорова! І нехай збудеться твоя мрія! Я ж знаю – ти можеш все!» — написав він.

Співак додав, що «традиція» бути далеко один від одного в цей день склалась через певні обставини. Однак йому завжди є, що сказати. 

Гарік Кричевський: що про нього відомо

Гарік Кричевський (справжнє ім’я — Георгій Едуардович Кричевський) — український співак, автор пісень, композитор і телеведучий. Народився 31 березня 1963 року у Львові, нині йому 62 роки. Багаторазовий лауреат премії «Шансон року». Заслужений артист України, телеведучий, письменник.

Раніше Кричевський розповідав, що його мама Юлія знаходилась на лікуванні у Німеччині. Однак подробицями хвороби Гарік Кричевський не ділився.

Співак є автором одинадцяти альбомів. Він відомий такими піснями, як «Киянка», «Мій номер 245», «Привокзальна». 

До речі, на початку 2025 року Гарік Кричевський українізував свій хіт «Киевлянка» та зняв кліп із Павлом Зібровим. Шанувальники залишилися в захваті від перекладу пісні.

Нагадаємо, що у ніч на 10 липня під час масованої ракетної атаки на Київ було пошкоджено будинок, де знаходиться перша квартира Гаріка Кричевського. Музикант повідомив, що у його колишній квартирі вибиті вікна пошкоджені стіни та меблів.

Читайте також:

Теги: Facebook артист співак музикант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Осборн помер 22 липня у своєму будинку в Англії
Розкрито причини смерті Оззі Осборна
5 серпня, 22:00
Олександр Ремез – учасник Культурного десанту, представив нову пісню
Відомий рок-музикант випустив пісню про мужність українських пілотів
3 серпня, 16:53
З Віталіємо Козловським розірвала співпрацю його піарниця
Кума Віталія Козловського, яка була його піарницею, розірвала співпрацю з артистом
12 серпня, 13:50
В «Укрзалізниці» обуреному пасажиру відповіли, що могли б узагалі не призначати додатковий потяг
Пасажир поскаржився на умови у вагоні першого класу та отримав емоційну відповідь від «Укрзалізниці»
16 серпня, 19:13
«Це визнання не тільки моєї заслуги»: Вакарчук про відзнаку від президента
«Це визнання не тільки моєї заслуги»: Вакарчук про відзнаку від президента
20 серпня, 22:55
Євдокимов відомий широкому загалу насамперед як виконавець хіта «Фантазер»
Помер Ярослав Євдокимов: суперзірка білоруської естради, який засудив агресію РФ
22 серпня, 15:22
Василь Зінкевич 20 серпня отримав нагороду «Національна легенда України»
Василь Зінкевич – «Національна легенда». Співак зворушив президента промовою на церемонії нагородження
22 серпня, 11:15
Ісаєнко: «Я приїхав, і мене постійно: завтра, завтра...»
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
24 серпня, 15:21
Дмитро Ярош привітав сина з днем народження
«Пам'ятай, що ти українець». Ярош зворушливо привітав сина з 17-річчям
Вчора, 11:13

Шоу-біз

«Ти можеш все!». Кричевський зворушливо привітав маму з днем народження
«Ти можеш все!». Кричевський зворушливо привітав маму з днем народження
Вуді Аллен відкидає звинувачення України в «відбілюванні» російських злочинів
Вуді Аллен відкидає звинувачення України в «відбілюванні» російських злочинів
«Потап і Настя» повертаються? Репер розкрив подробиці
«Потап і Настя» повертаються? Репер розкрив подробиці
Американський режисер взяв участь у російському кінофестивалі: реакція України
Американський режисер взяв участь у російському кінофестивалі: реакція України
Стало відомо, чи братиме Україна участь в Євробаченні-2026
Стало відомо, чи братиме Україна участь в Євробаченні-2026
Подкопаєва пояснила, чому обірвала спілкування з Ані Лорак
Подкопаєва пояснила, чому обірвала спілкування з Ані Лорак

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
9314
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
8874
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4169
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3816
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua