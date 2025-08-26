«Ти можеш все!». Кричевський зворушливо привітав маму з днем народження

Музикант розповів, що мама не вперше святкує день народження окремо, далеко від сина

Відомий український співак та композитор Гарік Кричевський поздоровив маму Юлію з днем народження та присвятив їй щирі слова. У дописі в соцмережах артист поділився архівним фото та розповів, що цього дня вони з мамою далеко один від одного, повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку зірки.

У привітанні Гарік Кричевський побажав мамі «найголовнішого» – міцного здоров’я. Він також зичив їй здійснення мрій, підкресливши її силу та віру у можливості.

«Звичайно, ж головне – будь здорова! І нехай збудеться твоя мрія! Я ж знаю – ти можеш все!» — написав він.

Співак додав, що «традиція» бути далеко один від одного в цей день склалась через певні обставини. Однак йому завжди є, що сказати.

Гарік Кричевський: що про нього відомо

Гарік Кричевський (справжнє ім’я — Георгій Едуардович Кричевський) — український співак, автор пісень, композитор і телеведучий. Народився 31 березня 1963 року у Львові, нині йому 62 роки. Багаторазовий лауреат премії «Шансон року». Заслужений артист України, телеведучий, письменник.

Раніше Кричевський розповідав, що його мама Юлія знаходилась на лікуванні у Німеччині. Однак подробицями хвороби Гарік Кричевський не ділився.

Співак є автором одинадцяти альбомів. Він відомий такими піснями, як «Киянка», «Мій номер 245», «Привокзальна».

До речі, на початку 2025 року Гарік Кричевський українізував свій хіт «Киевлянка» та зняв кліп із Павлом Зібровим. Шанувальники залишилися в захваті від перекладу пісні.

Нагадаємо, що у ніч на 10 липня під час масованої ракетної атаки на Київ було пошкоджено будинок, де знаходиться перша квартира Гаріка Кричевського. Музикант повідомив, що у його колишній квартирі вибиті вікна пошкоджені стіни та меблів.