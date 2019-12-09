Гарик Корогодский рассказал, как давно он играет в теннис

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Гарик Корогодский рассказал, как давно он играет в теннис и приходилось ли ему соревноваться с известными теннисистами

Элина Свитолина в рамках своего благотворительного фонда впервые организовала аукцион в Украине. Одним из гостей мероприятия стал бизнесмен, блогер, меценат, основатель благотворительного фонда «жизнелюбия» Гарик Корогодский.

Гарик, как всегда, привлекал внимание каждого своим ярким внешним видом. На этот раз он покрасил свои волосы в цвет теннисного мячика.

Теннисом человек занимается довольно длительное время. Корогодский играет в теннис 25 лет.

О страсти Корогодского к теннису знают и его друзья. На один день рождения они подарили ему игру с надел, который сегодня является первой ракеткой мира. Они сыграли три гейма на турнире в Париже.

Тогда Корогодский выиграл со счетом 2: 1. К этому поединку Корогодский готовился в Париже.

Сейчас Корогодский занимается теннисом 5 дней в неделю. Трижды тренируется, дважды играет матче.