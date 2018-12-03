Гай Ричи позвал Колина Фаррелла в свой новый фильм



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Режиссер «Шерлока Холмса» и «Меч Короля Артура» Гай Ричи продолжает «укомплектовывать» свой новый проект известными актерами

На днях к касту криминальной драмы Toff Guys, сдобренной фирменным черным юмором Ричи, примкнул Колин Фаррелл .

Актер присоединился к Мэттью МакКона, Генри Голдингу, Хью Гранту, Мишель Докери и Джереми Стронгу.

Речь в фильме пойдет о противостоянии европейских олигархов, преумножавших свое состояние из поколения в поколение, и американских нуворишей, быстро разбогатевших на продаже наркотиков. Фаррелл перевоплотится в тренера по смешанным единоборствам с незамысловатым прозвищем «Тренер».

Колин Фаррелл недавно порадовал поклонников славной игрой в триллере «Вдовы». Кроме того, в марте 2019 года актер появится в семейном фэнтези «Дамбо» Тима Бертона, ремейке классического мультфильма Disney с живыми актерами.

Джерело: Киноафиша