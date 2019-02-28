Семья Майкла Джексона назвала фильм «Покидая Неверленд» ложью



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Скандал вокруг документального фильма набирает обороты

Три брата и племянник Майкла Джексона защищают покойного певца от обвинений в сексуальном насилии над детьми, сделанных в документальном фильме Дэна Рида «Покидая Неверленд».

Основное внимание в документальном фильме уделяют двум мужчинам, Уэйду Робсону и Джимми Сейфчаку, которые утверждают, что поп-звезда Майкл Джексон растлил их, когда они были детьми. Фильм включает интервью с ними и их близкими.

Родственники Джексона настаивают на том, что всё сказанное в фильме — обман, а мужчины, выдвигающие обвинения, лгут, пытаясь получить деньги. Никто из Джексонов не видел картину.

«Я знаю своего брата. Он мой младший братик. Я знаю своего брата. Он не такой», — сказал Джеки Джексон.

«Это всё из-за денег. Мне неприятно говорить это, но почти все, кто видел моего дядю, вели себя так, будто они видят пустой чек. Вместо того, чтобы работать на что-то, они обвиняют во всем моего дядю», — сказал Тадж Джексон.

«Их историю не подтверждает ни одно доказательство», — подчеркнул Марлон Джексон.

На вопрос о знаменитых «пижамных вечеринках» Джексона с детьми его родственники в очередной раз заявили, что всё это было совершенно невинно. Джеки Джексон заметил, что Майкл в душе всегда оставался ребёнком.

«Я думаю, что в течение многих лет Джексону удавалось остаться безнаказанным из-за того, что его самого считали немного ребёнком и знали о его привязанности к детям. Я хотел убедиться, что люди поняли, что это были не просто слишком восторженные поцелуи или объятия, а настоящий секс. Тот самый, когда взрослый совращает ребёнка», — сказал режиссёр Дэн Рид.

Ранее родственники Майкла Джексона подали иск против канала HBO в связи с выходом фильма. Согласно иску, HBO нарушил условия контракта 1992 года, заключенного между каналом и музыкантом, где присутствовал пункт о нераспространении порочащих сведений. У канала намерены отсудить 100 млн долларов.

Первую и вторую части документального фильма «Покидая Неверленд» покажут на HBO 3 и 4 марта.

Джерело: Киноафиша