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    Шоу-биз

    Группа Kazka показала настоящие женские эмоции в новом видеоклипе

    • Розсилка
    Kazka - Группа Kazka показала настоящие женские эмоции в новом видеоклипе
    Kazka

    Украинская группа презентовала клип на песню «Плакала»

    Музыкальная композиция группы Kazka уверенно покоряет мир. Как ранее сообщал Scotch, трек «Плакала» в июле месяце возглавил музыкальный чарт в украинском сегменте Youtube. На данный момент видео группы просмотрели более 48 миллионов раз.  

    Композиция покорила меломанов не только необычным звучанием, которое не характерно для большинства украинских групп, но и лирическими текстом песни.

    «В этом видео только откровенные эмоции настоящих украинских девушек — таких прекрасных, чувственных и сильных. Это видео — ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу», — так прокомментировала выход клипа фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая.

    Стоит отметить, что песня «Плакала» вошла в трек-лист дебютного альбома, который увидел свет в конце апреля этого года.

    По словам участников музыкального коллектива Александры Зарицкой и клавишника/гитариста Никиты Будаша каждая песня дебютного альбома -  невыдуманная история, тонкая и открытая, честная и захватывающая.

    «В каждой истории – правда умноженная на чувства», - отметили участники группы.

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