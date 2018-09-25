Группа Kazka показала настоящие женские эмоции в новом видеоклипе



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Украинская группа презентовала клип на песню «Плакала»

Музыкальная композиция группы Kazka уверенно покоряет мир. Как ранее сообщал Scotch, трек «Плакала» в июле месяце возглавил музыкальный чарт в украинском сегменте Youtube. На данный момент видео группы просмотрели более 48 миллионов раз.

Композиция покорила меломанов не только необычным звучанием, которое не характерно для большинства украинских групп, но и лирическими текстом песни.

«В этом видео только откровенные эмоции настоящих украинских девушек — таких прекрасных, чувственных и сильных. Это видео — ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу», — так прокомментировала выход клипа фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая.

Стоит отметить, что песня «Плакала» вошла в трек-лист дебютного альбома, который увидел свет в конце апреля этого года.

По словам участников музыкального коллектива Александры Зарицкой и клавишника/гитариста Никиты Будаша каждая песня дебютного альбома - невыдуманная история, тонкая и открытая, честная и захватывающая.

«В каждой истории – правда умноженная на чувства», - отметили участники группы.