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    Шоу-биз

    Как слушать новый альбом The Hardkiss: Юлия Санина рассказала о тайных смыслах песен

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    Как слушать новый альбом The Hardkiss: Юлия Санина рассказала о тайных смыслах песен

    Путеводитель по летйтмотивам «Залізної ластівки»

    Не так давно украинская группа The Hardkiss выпустила третий студийный альбом под названием «Железная ласточка». Новая пластинка отличается от прошлых работ группы. В ней больше лирики и песен на украинском языке.

    «Лирика стала боле интимной, звучание треков более электронным, а большая часть материала - украиноязычные композиции. Среди новых песен каждый найдет историю о себе и для себя», - объясняют участники группы.

    Лирика песен настолько интимна и эмоционально наполненная, что солистка Юлия Санина решила сама расшифровать смысл текстов. О каждом треке певица посвящает пост в Instagram.  

    «Коханці»

    «Даже в большом мегаполисе судьбы людей тесно переплетаются. Мы все любили, мы все чьи-то бывшие и будущие. Прошлые отношения, как клеймо, на всю жизнь остаются в нашем сознании. Но это нормально, так бывает, мы одинаковые в этом отношении. Мы такие, как есть. Главное, во всем этом водовороте не потерять сердце и способность чувствовать».

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    «Forever More»

    «Песня о стремлении все время двигаться вперед. О людях, которые хотят большего и навсегда. Песня частично обо мне. Там есть строчки о том, что когда я слышу возгласы публики, когда вижу, как моих братьев переполняет гордость,- мне хочется двигаться дальше».

    «Серце»

    «Впервые в жизни мне было сложно записывать песню, потому что каждый раз перед первым припевом у меня наворачивались слезы. Это история о сложных отношениях. Один человек взлетает высоко, а другой не может достичь его высоты. Он проигрывает в отношениях и просто решает отпустить «птицу», чтобы не тянуть ее на землю».

    «Де ти є»

    «Эту песню мы написали в Таиланде. И она сразу показалась мне очень странной и сложной. Здесь не простой песенный текст, а поэзия, закрученная мелодия и гармония. У ребят получилось сделать особенную электронную аранжировку. В конце этой песни вы услышите реальный диалог астронавнов с Землей, когда у них была проблема с подачей кослорода и они задыхались.

    Песня – набор метафор и эпитетов, которые описывают разлуку с любимым и поиск. Моя любимая – Цветы, которые должны были распуститься весной, распускаются в феврале и погибают от того, что потеряли свой ориентир (любовь)».

     

    Над новой пластинкой группа работала два года. В ней поместили 17 треков, среди которых стихи Саниной.

    «Скотч» рекомендует: Настя Каменских представила украинскую песню на ведущем европейском радио

     

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