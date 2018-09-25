Как слушать новый альбом The Hardkiss: Юлия Санина рассказала о тайных смыслах песен



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Путеводитель по летйтмотивам «Залізної ластівки»

Не так давно украинская группа The Hardkiss выпустила третий студийный альбом под названием «Железная ласточка». Новая пластинка отличается от прошлых работ группы. В ней больше лирики и песен на украинском языке.

«Лирика стала боле интимной, звучание треков более электронным, а большая часть материала - украиноязычные композиции. Среди новых песен каждый найдет историю о себе и для себя», - объясняют участники группы.

Лирика песен настолько интимна и эмоционально наполненная, что солистка Юлия Санина решила сама расшифровать смысл текстов. О каждом треке певица посвящает пост в Instagram.

«Коханці»

«Даже в большом мегаполисе судьбы людей тесно переплетаются. Мы все любили, мы все чьи-то бывшие и будущие. Прошлые отношения, как клеймо, на всю жизнь остаются в нашем сознании. Но это нормально, так бывает, мы одинаковые в этом отношении. Мы такие, как есть. Главное, во всем этом водовороте не потерять сердце и способность чувствовать».

«Forever More»

«Песня о стремлении все время двигаться вперед. О людях, которые хотят большего и навсегда. Песня частично обо мне. Там есть строчки о том, что когда я слышу возгласы публики, когда вижу, как моих братьев переполняет гордость,- мне хочется двигаться дальше».

«Серце»

«Впервые в жизни мне было сложно записывать песню, потому что каждый раз перед первым припевом у меня наворачивались слезы. Это история о сложных отношениях. Один человек взлетает высоко, а другой не может достичь его высоты. Он проигрывает в отношениях и просто решает отпустить «птицу», чтобы не тянуть ее на землю».

«Де ти є»

«Эту песню мы написали в Таиланде. И она сразу показалась мне очень странной и сложной. Здесь не простой песенный текст, а поэзия, закрученная мелодия и гармония. У ребят получилось сделать особенную электронную аранжировку. В конце этой песни вы услышите реальный диалог астронавнов с Землей, когда у них была проблема с подачей кослорода и они задыхались.

Песня – набор метафор и эпитетов, которые описывают разлуку с любимым и поиск. Моя любимая – Цветы, которые должны были распуститься весной, распускаются в феврале и погибают от того, что потеряли свой ориентир (любовь)».

Над новой пластинкой группа работала два года. В ней поместили 17 треков, среди которых стихи Саниной.

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