Оля Полякова снялась в образе королевы Елизаветы ІІ



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Оля Полякова и королева Елизавета

Главная блондинка Украины не перестает удивлять своих фанатов и завистников

В новой фотосессии для украинского журнала Viva! артистка примерила на себя образ королевы Елизаветы II.

Элегантные шляпы, строгие платья и чаепития в саду с детьми - все это напоминает зарисовки из жизни королевы Великобритании и ее семьи.

Единственным отличием стало то, что съемка под чутким руководством украинского фотографа Сони Плакидюк проходила не в Букингемском дворце, а в загородном доме певицы.

Во время фотосесии, Оля Полякова рассказала о личном. Певица призналась, что счастлива в браке уже 14 лет и уверена, что ее тыл всегда прикрыт.

«А все же хорошо, что однажды я вышла замуж за своего Вадика. Расскажу почему. По прошествии 14 лет, конечно же, возникает в семейной жизни некая скука, пропадает жар и трепетность… Но вместе с тем приходят и другие вещи, такие как родственность, нежность, чувство заботы, защищенность и особенно любовь, которая намного больше и шире, чем просто юношеская влюбленность. Я осознаю, что у меня прикрыт тыл, вот это и должно быть у женщин… Точнее, не то, что должно: в сегодняшнем мире нет правил «должно», в сегодняшнем мире — как вышло, так и вышло. Но у меня есть ощущение жизни как за каменной стеной, ведь мой тыл, моя стена — это муж. Короче, все-таки хорошо, что я 14 лет назад вышла за него замуж. Хочу прожить с ним еще больше!» — призналась Оля Полякова.