Украинская рок-группа Bahroma презентовала новый сингл



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Рок-группа Bahroma

В новой музыкальной композиции группа призвала любить людей и описала будущее

Сингл под названием «Робот» вошел в четвертый студийный альбом группы.

«Будущее мне представляется именно таким, каким я описываю его в «Роботе»: вместо людей и их чувств – роботы, которые будут интегрированы во все сферы человеческой жизнедеятельности. Человеку больше не нужен человек, так как больше нет чувств, нет ожиданий и надежд, нет любви. Я призываю молодых прислушиваться к себе и своим желаниям, открывать сердца и любить, ведь это самое прекрасное, что имеет человек. Робот не способен на это, робот не умеет любить», - так презентовали клип участники группы.

Напомним, что группа Bahroma была создана была основана в конце 2009 года. Несмотря на то, что в группе несколько раз менялся состав, музыкальный стиль группы остался неизменным - альтернативный рок. За все время существования коллектив записал четыре альбома. Последний альбом получил название «Дом» и был выпущен в ноябре прошлого года.

«Для меня дом - это место силы, что-то особенное, личное, скрытое от чужих глаз. Там тебе не нужно врать и придумывать что-либо. Именно об этом наши песни, потому и сам альбом называется Dom», - так описал в одном из интервью выпуск четвертого альбома фронтмен группы Рома Бахарев.