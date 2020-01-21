Хоакин Феникс после вручения кинопремии отправился на скотобойню успокаивать свиней (фото)



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«Многие люди не знают, насколько жестока мясная индустрия», — считает главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль

Другие победители премии не присоединились к борьбе Феникса

Вместо роскошных вечеринок после церемонии SAGA, где знаменитости веселятся до утра и шампанское льется рекой, Хоакин Феникс вчера отправился на скотобойню. В том же костюме, который актер носит на всех торжественных мероприятиях, чтобы показать пример осознанного потребления, он успокаивал свиней, которых привезли на убой, и вместе с другими активистами поил их водой из шланга. «Я должен быть здесь.

«Многие люди не знают, насколько жестока мясная индустрия, нас обманывают изображения счастливых животных на упаковках молока и красивые фермы в рекламах. Это ложь. Люди должны знать правду, а те, кто видел этот ужас, обязаны о нем рассказывать», — считает Хоакин, получивший на SAG Awards статуэтку за роль Джокера.