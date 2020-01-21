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    Шоу-биз

    Хоакин Феникс после вручения кинопремии отправился на скотобойню успокаивать свиней (фото)

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    <p>&laquo;Многие люди не знают, насколько жестока мясная индустрия&raquo;, &mdash; считает главный претендент на &laquo;Оскар&raquo; за лучшую мужскую роль</p> <div></div> - Хоакин Феникс после вручения кинопремии отправился на скотобойню успокаивать свиней (фото)

    «Многие люди не знают, насколько жестока мясная индустрия», — считает главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль

    Другие победители премии не присоединились к борьбе Феникса

    Вместо роскошных вечеринок после церемонии SAGA, где знаменитости веселятся до утра и шампанское льется рекой, Хоакин Феникс вчера отправился на скотобойню. В том же костюме, который актер носит на всех торжественных мероприятиях, чтобы показать пример осознанного потребления, он успокаивал свиней, которых привезли на убой, и вместе с другими активистами поил их водой из шланга. «Я должен быть здесь.

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    Хоакин Феникс после вручения кинопремии отправился на скотобойню успокаивать свиней (фото)
    Хоакин Феникс после вручения кинопремии отправился на скотобойню успокаивать свиней (фото)

    «Многие люди не знают, насколько жестока мясная индустрия, нас обманывают изображения счастливых животных на упаковках молока и красивые фермы в рекламах. Это ложь. Люди должны знать правду, а те, кто видел этот ужас, обязаны о нем рассказывать», — считает Хоакин, получивший на SAG Awards статуэтку за роль Джокера.

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