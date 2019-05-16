«Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже завтра поклонники проекта узнают, кто из девушек выйдет в финал

На прошлой неделе девушки знакомили Никиту Добрынина со своими родителями, а уже завтра «Холостяк» познакомит красоток со своей семьей, которая проживает в Черновцах.

Первой Никита познакомит со своей семьей Дашу.

«Я переживаю, это же не обыденная ситуация, - говорит Даша. - Мне бы очень хотелось изначально встретиться с Никитой и провести с ним время вдвоем».

Пара отправится в гости к дедушке Холостяка, который поспешит проверить кулинарные способности участницы. Но Даша и не догадывалась, что оценивать результат приедут мама, отчим, тетя и брат Холостяка. В чем его родные заподозрят девушку?

София также не находит себе места от волнения перед знакомством с семьей Никиты.

«Я боюсь, что родителям не понравлюсь, что не смогу поддержать какую-то беседу и все может пойти не так, боюсь растеряться и загнать себя в ступор», - поделилась переживаниями она.

И не зря, эта встреча особенно впечатлит маму мужчины, ведь ее участница доведет до слез. Что такого натворит София в этот день?

А к Лиле родные Никиты отнесутся очень скептически.

«Я удивился реакции своих родителей», - говорит Никита.

«Я была несколько секунд парализована», - поделилась впечатлением мама Холостяка.

Что станет причиной такой реакции поклонники проекта узнают уже в эту пятницу в эфире телеканала Стб.