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    Шоу-биз

    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?

    • Розсилка
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?

    Уже завтра поклонники проекта узнают, кто из девушек выйдет в финал

    На прошлой неделе девушки знакомили Никиту Добрынина со своими родителями, а уже завтра «Холостяк» познакомит красоток со своей семьей, которая проживает в Черновцах.

    Первой Никита познакомит со своей семьей Дашу.

    «Я переживаю, это же не обыденная ситуация, - говорит Даша. - Мне бы очень хотелось изначально встретиться с Никитой и провести с ним время вдвоем».

    Пара отправится в гости к дедушке Холостяка, который поспешит проверить кулинарные способности участницы. Но Даша и не догадывалась, что оценивать результат приедут мама, отчим, тетя и брат Холостяка. В чем его родные заподозрят девушку?

    София также не находит себе места от волнения перед знакомством с семьей Никиты.

    «Я боюсь, что родителям не понравлюсь, что не смогу поддержать какую-то беседу и все может пойти не так, боюсь растеряться и загнать себя в ступор», - поделилась переживаниями она.

    И не зря, эта встреча особенно впечатлит маму мужчины, ведь ее участница доведет до слез. Что такого натворит София в этот день?

    А к Лиле родные Никиты отнесутся очень скептически.

    «Я удивился реакции своих родителей», - говорит Никита.

    «Я была несколько секунд парализована», - поделилась впечатлением мама Холостяка.

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    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?
    «Холостяк-9»: Кто из девушек не понравился родным Никиты Добырнина?

     Что станет причиной такой реакции поклонники проекта узнают уже в эту пятницу в эфире телеканала Стб.

     

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