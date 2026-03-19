Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ало чи алло? Авторка хіта «Питань нема» озадачила мовознавців своєю новою піснею

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Співачка Victoria Niro, яка стала відома завдяки своєму хіту «Питань нема», представила нову пісню: «Ало, це хто»… Чи є в цій назві помилка

Співачка Victoria Niro припустилася помилки у своїй пісні «Ало, це хто». Філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» «Главкома» пояснила та обґрунтувала помилку співачки. 

Читач «Главкому» поцікавився, чи є помилка у слові «ало», яке співачка Victoria Niro використала у своїй пісні. «Співачка Victoria Niro, яка стала відома завдяки своєму хіту «Питань нема», представила нову пісню: «Ало, це хто». Цікавить, чому «ало», а не «алло». Це допустимий варіант чи помилка?» – запитав Михайло Ведмедюк.

На це Ольга Васильєва відповіла та зазначила, що це помилка та пояснила, чому. «Є вигук «алло». Уживається при звертанні до особи під час розмови по телефону в значенні «слухаю/слухайте». А «áло» – це перша частина складних слів, що означає звʼязок одного предмета або явища з іншим, варіювання одного явища, зміну одного іншим і т. ін., напр.: аломорф, алотропі́я, алохтон», – розповіла мовознавиця.

Нагадаємо, філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» розповіла про правильні фемінітиви. Читачка «Главкому» запитала у мовознавиці Ольги Васильєвої, які є фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка». На це мовознавиця зазначила, що в українській мові існує безліч фемінітивів. 

Також повідомлялося, філологиня Ольга Васильєва в рубриці відповіла на питання читачів «Главкому» та пояснила, чому Гренландія пишеться саме через букву «е», а не через «і» як Грінландія. Читачі припустили, що слово Гренландія має писатися інакше, а саме Грінландія, як транслітерація з англійської, адже в назві країни дійсно є слово «Грін», яке пишеться через «і» та в перекладі з англійської мови означає зелений колір. 

Як писав «Главком», авторка мегахіта «Питань нема», який підірвав соцмережі, співачка Victoria Niro презентувала нову роботу – трек «Алло, це хто?». За останніми даними, відео лише за лічені години перетнуло позначку у 10 тис. переглядів і продовжує активно зростати в трендах. У пісні співачка висміює людей, які раптово з’являються у житті саме тоді, коли про них вже давно забули.

Теги: Ольга Васильєва поради мова пісня мовознавець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Ало чи алло? Авторка хіта «Питань нема» озадачила мовознавців своєю новою піснею
Ало чи алло? Авторка хіта «Питань нема» озадачила мовознавців своєю новою піснею
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua