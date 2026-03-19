Ало чи алло? Авторка хіта «Питань нема» озадачила мовознавців своєю новою піснею

Співачка Victoria Niro, яка стала відома завдяки своєму хіту «Питань нема», представила нову пісню: «Ало, це хто»… Чи є в цій назві помилка

Співачка Victoria Niro припустилася помилки у своїй пісні «Ало, це хто». Філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» «Главкома» пояснила та обґрунтувала помилку співачки.

Читач «Главкому» поцікавився, чи є помилка у слові «ало», яке співачка Victoria Niro використала у своїй пісні. «Співачка Victoria Niro, яка стала відома завдяки своєму хіту «Питань нема», представила нову пісню: «Ало, це хто». Цікавить, чому «ало», а не «алло». Це допустимий варіант чи помилка?» – запитав Михайло Ведмедюк.

На це Ольга Васильєва відповіла та зазначила, що це помилка та пояснила, чому. «Є вигук «алло». Уживається при звертанні до особи під час розмови по телефону в значенні «слухаю/слухайте». А «áло» – це перша частина складних слів, що означає звʼязок одного предмета або явища з іншим, варіювання одного явища, зміну одного іншим і т. ін., напр.: аломорф, алотропі́я, алохтон», – розповіла мовознавиця.

Як писав «Главком», авторка мегахіта «Питань нема», який підірвав соцмережі, співачка Victoria Niro презентувала нову роботу – трек «Алло, це хто?». За останніми даними, відео лише за лічені години перетнуло позначку у 10 тис. переглядів і продовжує активно зростати в трендах. У пісні співачка висміює людей, які раптово з’являються у житті саме тоді, коли про них вже давно забули.