Швейцарія скасувала показ російського пропагандистського фільму про Майдан

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Сибіга зазначив, що кремлівській пропаганді немає місця в громадських місцях
Глава українського МЗС наголосив, що РФ продовжує використовувати культуру як інструмент війни та пропаганди

Швейцарія скасувала показ російського пропагандистського фільму «Майдан: дорога до війни», створеного Russia Today. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС України Андрія Сибігу.

За словами міністра, Україна вітає рішення муніципалітету Муральто у Швейцарії скасувати показ пропагандистського фільму. Він додав, що українські громадські активісти та дипломати виступали проти такого показу, і їхні заперечення були почуті.

«Кремлівській пропаганді немає місця в громадських місцях. Свобода слова не повинна бути щитом для дезінформації чи виправдання війни. Роками Росія отруювала європейські культурні сцени, використовуючи культуру як інструмент війни та пропаганди. Мета завжди була однаковою: підірвати європейські суспільства та маніпулювати громадською думкою. Але реальність війни далека від кліше, створених російською літературою, театром та балетом», – каже він.

Дипломат нагадав, що з усіма книгами про «таємничу російську душу» та іншими нісенітницями на задньому плані, Росія виховала покоління воєнних злочинців, які вбивали, ґвалтували, грабували та катували людей в Україні.

«Не лише Путін, а й росіяни несуть відповідальність за продовження цієї геноцидної війни, яка триває довше, ніж східний фронт Другої світової війни, зі звірствами, безпрецедентними з того часу», – зазначив Сибіга.

За словами очільника МЗС, цей фільм – лише один із прикладів того, як токсична російська воєнна пропаганда намагається пробитися до європейської аудиторії, адже йдеться не про свободу слова – це державна пропаганда, яку слід заборонити. «Ми дякуємо всім відповідальним місцям та органам влади, які розуміють це та захищають європейський культурний простір від такої ментальної отрути», – додав урядовець.

До слова, в муніципалітеті Флоренція Італії в театрі Maggio Musicale Fiorentino було скасовано виступ російських артистів Світлани Захарової та Вадима Репіна. Цьому посприяло Посольство України в Італії.

