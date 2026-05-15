Олена Тополя розкрила правду про особисте життя після розлучення

фото: скриншот Ранок у великому місті/YouTube
Олена Тополя розлучилася зі співаком Тарасом Тополею після майже 13 років шлюбу

Українська співачка Олена Тополя, яка розлучилася зі своїм чоловіком Тарасом Тополею, розповіла про особисте життя. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар зірки програмі «Ранок у великому місті».

Олена Тополя зізналася, що після розлучення почувається щасливою. За словами артистки, тепер вона інакше усвідомлює щастя. «Я щаслива. Насправді це такий початок усвідомлення. І, в принципі, я зараз заново усвідомлюю, що таке щастя насправді», – пояснила жінка.

Співачка також прокоментувала своє особисте життя та зізналася, чи має наразі партнера. Олена Тополя стверджує, що нині не шукає кохання. «У мене немає чоловіка вже досить давно. Я стала в цьому трохи менш чутливою. Я відрізаю оці всі емоції. Я не в активному пошуку», – зізналася виконавиця.

Зірка приймає все, що їй дає життя та не поспішає. «Я довіряю творцю свою долю, свою душу, Як має скластися, так і складеться. Я просто приймаю те, що він мені дає і дякую за те, що не дає», – долала артистка.

Як повідомляв «Главком», у грудні 2025 року подружжя українських співаків Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення після майже 13 років шлюбу. Співачка зауважила, що їхнє рішення із чоловіком щодо розлучення було зваженим. Тож вони вдячні один одному за роки разом та шлях, який вони пройшли разом за всі роки шлюбу. Пара разом виховують двох синів Марка та Романа й дочку Марію.

Нагадаємо, Олена Тополя розповіла, що у шантажі та зливі її інтимних відео, фігурує публічна людина. Олена Тополя пояснила, що поки триває слідство, вона не може розкривати імена людей, які брали участь у поширенні її приватних відео. Однак вона заявила, що людина, яка організувала всю схему шантажу є публічною людиною.

Також повідомлялося, правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував співачку Alyosha (Олена Тополя). За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші. За даними слідства, йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу.

