Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Хто замінить Кондратюка в «Караоке на майдані»? Стало відоме ім'я нового ведучого

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ігор Кондратюк передав своє місце в шоу «Караоке на майдані» новому ведучому
колаж: glavcom.ua

Кондратюк показався із новим ведучим шоу «Караоке на майдані»

Шоу «Караоке на майдані» повертається на екрани та виходить в етер. Телеканал ТЕТ, який транслюватиме оновлену програму, анонсував дату випуску та повідомив, хто стане новим ведучим. Про це пише «Главком» із посиланням на допис каналу в соцмережах.

Новий випуск «Караоке на Майдані» вийде в етер 10 травня на телеканалі ТЕТ. Однак ведучим шоу цього разу буде не Ігор Кондратюк. Місце традиційного ведучого шоу Ігоря Кондратюка зайняв український хіп-хоп співак ХАС.

Ігор Кондратюк показався із новим ведучим шоу «Караоке на майдані»
фото: скриншот Іnstagram.com/tet_tv

«Зустрічайте нового ведучого «Караоке на майдані». Ігор Кондратюк передав ХАСу символічну естафету та всі настанови – разом із призами від «Королівського смаку». Тож ми знову співатимемо разом і водночас робитимемо добру справу – співак ХАС», – йдеться у повідомленні.

Стало відоме ім'я нового ведучого «Караоке на майдані»
фото: скриншот Іnstagram.com/tet_tv

У дописі каналу Ігор Кондратюк та ХАС з’явилися у кадрі разом та оголосили про повернення шоу. Спеціальний випуск шоу буде випущено для підтримки реабілітаційного центру «Титанові».

Водночас зйомки шоу відбудеться вже 25 квітня, однак не на традиційному місці – Майдані, а на Контрактовій площі. Саме там відбудеться перший етер оновленого шоу.

Нагадаємо, торік Ігор Кондратюк повідомив про те, що 30 серпня, після боротьби з важкою хворобою помер режисер, зокрема, телешоу «Караоке на майдані» Віталій Жданко.  За словами телеведучого, його колега був завзятим рибалкою. А також знімав і монтував реклами багатьом виробникам і продавцям човнів та всього, що потрібно для риболовлі.

Читайте також:

Теги: телебачення Ігор Кондратюк Майдай Незалежності шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Хто замінить Кондратюка в «Караоке на майдані»? Стало відоме ім'я нового ведучого
Хто замінить Кондратюка в «Караоке на майдані»? Стало відоме ім'я нового ведучого
«Я була невпевнена із-за того, що донька Ніни Матвієнко». Відома співачка розкрила свої страхи
«Я була невпевнена із-за того, що донька Ніни Матвієнко». Відома співачка розкрила свої страхи
Олена Кравець показала зворушливі кадри з чоловіком-військовим та дітьми (відео)
Олена Кравець показала зворушливі кадри з чоловіком-військовим та дітьми (відео)
Брітні Спірс почала на лікуванні після арешту за п'яне водіння
Брітні Спірс почала на лікуванні після арешту за п'яне водіння
Королева Троєщини дала жартівливі поради, як вижити на роботі після Великодня (відео)
Королева Троєщини дала жартівливі поради, як вижити на роботі після Великодня (відео)
Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві
Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua