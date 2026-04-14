Хто замінить Кондратюка в «Караоке на майдані»? Стало відоме ім'я нового ведучого

Ігор Кондратюк передав своє місце в шоу «Караоке на майдані» новому ведучому

Шоу «Караоке на майдані» повертається на екрани та виходить в етер. Телеканал ТЕТ, який транслюватиме оновлену програму, анонсував дату випуску та повідомив, хто стане новим ведучим. Про це пише «Главком» із посиланням на допис каналу в соцмережах.

Новий випуск «Караоке на Майдані» вийде в етер 10 травня на телеканалі ТЕТ. Однак ведучим шоу цього разу буде не Ігор Кондратюк. Місце традиційного ведучого шоу Ігоря Кондратюка зайняв український хіп-хоп співак ХАС.

Ігор Кондратюк показався із новим ведучим шоу «Караоке на майдані» фото: скриншот Іnstagram.com/tet_tv

«Зустрічайте нового ведучого «Караоке на майдані». Ігор Кондратюк передав ХАСу символічну естафету та всі настанови – разом із призами від «Королівського смаку». Тож ми знову співатимемо разом і водночас робитимемо добру справу – співак ХАС», – йдеться у повідомленні.

Стало відоме ім'я нового ведучого «Караоке на майдані» фото: скриншот Іnstagram.com/tet_tv

У дописі каналу Ігор Кондратюк та ХАС з’явилися у кадрі разом та оголосили про повернення шоу. Спеціальний випуск шоу буде випущено для підтримки реабілітаційного центру «Титанові».

Водночас зйомки шоу відбудеться вже 25 квітня, однак не на традиційному місці – Майдані, а на Контрактовій площі. Саме там відбудеться перший етер оновленого шоу.

Нагадаємо, торік Ігор Кондратюк повідомив про те, що 30 серпня, після боротьби з важкою хворобою помер режисер, зокрема, телешоу «Караоке на майдані» Віталій Жданко. За словами телеведучого, його колега був завзятим рибалкою. А також знімав і монтував реклами багатьом виробникам і продавцям човнів та всього, що потрібно для риболовлі.