Ирина Федишин похвасталась аншлагами в Америке



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Ирина Федишин facebook.com/ifedyshyn

Украинская певица призналась, что ее маленькая мечта наконец-то исполнилась

Известная певица, которую часто сравнивают с Олегом Винником, завершила гастрольный тур по городам США.

На своей странице в соцсети, артистка поделилась впечатлениями от концертов заграницей.

«Большое желание выступить за океаном – давно не покидало нас. В течение многих лет было большое количество приглашений от различных организаторов. И всегда что-то складывалось не так. Не простой гастрольный график, документы, финансы, визы. Для меня было важно приехать в США именно со своей командой, чтобы показать на самом деле красивое шоу! А это сложно для организаторов! И вот наконец маленькая мечта стала реальностью!»- сообщила Ирина в своих социальных сетях.

Кроме саундчеков и концертов, украинской певице удалось выкроить время и прогуляться самым известным местам Америки.