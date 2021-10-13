Испанская модель потратила $150 тысяч на пластику ради титула «самого дорогого тела» (фото)

По словам звезды, на эту сумму она могла бы приобрести себе небольшой дом

Модель из Барселоны потратила миллионы рублей на пластические операции ради титула «самого дорогого тела в Instagram». Соответствующий материал публикует Daily Star.

Ана Каролина Леккер (Ana Carolina Lekker) рассказала, что ради достижения желаемой внешности четыре раза перенесла ринопластику, липосакцию, биопластику (введение жидкости для увеличения ягодиц), а также хирургическим путем удаляла жир из тела и делала ряд косметологических процедур на лице.

Героиня материала утверждает, что за последние годы суммарно потратила на различные манипуляции около 110 тысяч фунтов стерлингов. По ее словам, на эту сумму она могла бы приобрести себе небольшой дом.

Манекенщица ведет страницу в Instagram, на которую подписаны более 12 тысяч человек. Леккер призналась, что изменения внешности мотивируют ее активнее заниматься продвижением своего блога. По этой причине она регулярно публикует снимки в откровенных образах и мечтает в будущем получить титул самого дорогого тела в соцсети.

«Это другая боль, она того стоит, понимаете?» – заключила в интервью изданию девушка.

Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.