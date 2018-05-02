  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Известная российская группа выступила в оккупированном Донецке

    Артисты приняли участие в концерте по случаю 1 мая
    1 мая в самом центре оккупированного Донецка состоялось выступление известной российской рок-группы «Город 312». В частности, коллектив исполнил одну из своих самых известных песен «Вне зоны доступа». Видео, подтверждающее это выступление, появилось на YouTube-канале пользователя под ником Алинка Новикова. Шоу проходило в
    • Сьогодні, 14:57
    • Розсилка
    Город 312
    Город 312

    Артисты приняли участие в концерте по случаю 1 мая

    1 мая в самом центре оккупированного Донецка состоялось выступление известной российской рок-группы «Город 312». В частности, коллектив исполнил одну из своих самых известных песен «Вне зоны доступа».

    Видео, подтверждающее это выступление, появилось на YouTube-канале пользователя под ником Алинка Новикова.

    Шоу проходило в Центральном парке культуры и отдыха Щербакова. Оккупационные власти провели в этом месте ряд мероприятий в связи с праздником Дня весны и труда.

    Кроме «Города 312» также в этом концерте принимали участие Elvira T и группа «Кватро».

    Напомним, солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко попала в Чистилище волонтерского сайта «Миротворец» еще в апреле 2017 года. Тогда причиной послужили ее выступления в аннексированном Крыму.

    Читайте также: «Нино» Олега Винника перепели в стиле семи стран мира.

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    Донецьк российский артист Миротворец
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ