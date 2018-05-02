Известная российская группа выступила в оккупированном Донецке
- Сьогодні, 14:57
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Розсилка
Артисты приняли участие в концерте по случаю 1 мая
1 мая в самом центре оккупированного Донецка состоялось выступление известной российской рок-группы «Город 312». В частности, коллектив исполнил одну из своих самых известных песен «Вне зоны доступа».
Видео, подтверждающее это выступление, появилось на YouTube-канале пользователя под ником Алинка Новикова.
Шоу проходило в Центральном парке культуры и отдыха Щербакова. Оккупационные власти провели в этом месте ряд мероприятий в связи с праздником Дня весны и труда.
Кроме «Города 312» также в этом концерте принимали участие Elvira T и группа «Кватро».
Напомним, солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко попала в Чистилище волонтерского сайта «Миротворец» еще в апреле 2017 года. Тогда причиной послужили ее выступления в аннексированном Крыму.
Джерело: 24 канал