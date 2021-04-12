Известная украинская певица в третий раз стала мамой

Певица опубликовала свое «беременное» фото

Популярная певица Анастасия Приходько сообщила, что родила третьего ребенка.

Так, 33-летняя звезда, слухи о беременности которой в последнее время ходили в Сети, сейчас подтвердила, что стала мамой.

Артистка на своей странице в Instagram опубликуваала черно-белое фото, на котором засветила обнаженный большой беременный животик и заметила, что старалась как можно дольше держать радостную новость в тайне.

На снимке Анастасия позировала в кожаной куртке, одетой на голое тело и черных трусиках, демонстрируя на камеру средний палец.

instagram.com/prykhodko_official/

«Я не торговала беременностью. Это очень личное. Я публичный человек, и по идее, — я давно должна была пробежаться по всем телеканалам и рассказать замечательную новость и хайпануть на этом. Но, вы же меня знаете, я не такая! Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более, когда он был еще только у меня под сердцем. Именно поэтому, моя третья беременность была за семью печатями», - сообщила Приходько.

Кого именно Анастасия подарила своему мужу, она не сообщила, но отметила, что третий ребенок — это прекрасно.

Отметим, что певица уже имеет двоих детей. 11-летнюю дочь Нану, родившеюся в отношениях с грузинским бизнесменом Нуриком Кухилавой и шестилетнего сына Гордея, которого родила от мужа, бизнесмена Александра.

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