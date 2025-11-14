Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Я вийшла заміж за найкращого друга»: донька Антоніо Бандераса вперше показала весільні фото

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Донька Антоніо Бандераса, Стелла, вийшла заміж
фото: instagram.com/stellabanderasgriffith

Антоніо Бандерас особисто провів доньку до вівтаря

Донька голлівудського актора Антоніо Бандераса та акторки Мелані Гріффіт, 29-річна Стелла Бандерас, вийшла на зв'язок у своєму Instagram-блозі та вперше поділилася фотографіями зі свого весілля, яке відбулося таємно. Про це пише «Главком».

Стелла розповіла, що ніколи не мріяла про велике весілля, але дуже хотіла підкреслити глибину кохання до свого обранця Алекса Грушинського.

«У дитинстві я ніколи не мріяла про велике весілля, але Алекс і я хотіли вшанувати цей ритуал, підкреслити силу слів та свої наміри», – емоційно зазначила Стелла. Вона додала, що неймовірно щаслива вийти заміж за свого найкращого друга та зібрати всю сім'ю разом на одній чудовій події.

Стелла підкреслила, що головною метою було створити простір для друзів та родини, щоб «знову зібратися разом, створити нові спогади та отримати максимум задоволення».

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Stella Banderas (@stellabanderasgriffith)

Зібрати всіх в Іспанії було непросто, оскільки її близькі проживають у різних куточках світу.
Найбільше Стелла вдячна своїм батькам – Антоніо Бандерасу та Мелані Гріффіт, які завжди її підтримують.

Антоніо Бандерас особисто провів доньку до вівтаря. «І найбільше дякую моїм прекрасним батькам за те, що вони – найкрутіші, найщедріші та найбільш люблячі люди у світі», – підсумувала вона.

Нагадаємо, Антоніо Бандерас та Мелані Гріффіт розлучилися у 2015 році. Спільна донька акторів зберігає теплі відносини з обома батьками, хоч й після розриву батьків подала заяву на скорочення свого імені з Стелла дель Кармен Бандерас Гріффіт на Стелла дель Кармен Бандерас. 

Як відомо, Бандерас також виховував доньку Мелані від першого шлюбу – акторку Дакоту Джонсон. 

До слова, фронтмен гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець заінтригував шанувальників новими фото, на яких видно обручку на його руці, що викликало чутки про таємне весілля з коханою Юліаною Корецькою. 

Раніше стало відомо, що популярна американська співачка, кіноакторка та продюсерка Мадонна заручилася з молодшим на 38 років футболістом Акімом Моррісом. До цього пара зустрічалася протягом двох років. 

Теги: весілля актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці у Польщі: з ким найчастіше одружуються
Демограф з’ясував, кого обирають українці для шлюбу в Польщі
16 жовтня, 15:49
У романтичному реаліті-шоу «Холостяк» спробує знайти кохання український актор Тарас Цимбалюк
Мережа вибухнула мемами після прем’єри шоу «Холостяк»
18 жовтня, 18:34
Маркус відсвяткував весілля
Військовий Маркус відсвяткував весілля та показав свою дружину (фото)
16 жовтня, 08:45
Максим Неліпа доєднався до захисту країни на початку повномасштабної війни
Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії
17 жовтня, 10:37
Весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбулося 19 травня 2018 року
Меган Маркл випустила свічку з ароматом свого весілля
31 жовтня, 10:13
Афіші фільмів «Буґонія», «Блакитна стежка» та «Батьківські збори»
«Божественна Сара» та «Батьківські збори». Головні кінопрем'єри тижня
31 жовтня, 14:06
37-річний британський актор Джонатан Бейлі був удостоєний звання найсексуальнішого чоловіка року за версією журналу People
Британський актор Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком у світі (фото)
6 листопада, 08:39
Гурт Schmalgauzen готує альбом на вірші Миколи Вінграновського
Поезія Миколи Вінграновського зазвучить у новому альбомі гурту Schmalgauzen
7 листопада, 18:55
Лайл та Елеонора Гіттенс уперше зустрілися у 1941 році, коли були студентами Університету Кларка в Атланті
216 років на двох. Подружжя зі США стало найстарішою парою в історії
9 листопада, 22:07

Шоу-біз

«Я вийшла заміж за найкращого друга»: донька Антоніо Бандераса вперше показала весільні фото
«Я вийшла заміж за найкращого друга»: донька Антоніо Бандераса вперше показала весільні фото
«Вартові Різдва» зі Станіславом Бокланом та чергова «Ілюзія обману». Головні кінопрем'єри тижня
«Вартові Різдва» зі Станіславом Бокланом та чергова «Ілюзія обману». Головні кінопрем'єри тижня
Відомий композитор Євген Рибчинський вперше розповів про третє одруження
Відомий композитор Євген Рибчинський вперше розповів про третє одруження
Популярний YouTube-канал, який продюсував Міндіч, зупинив роботу
Популярний YouTube-канал, який продюсував Міндіч, зупинив роботу
Українські артисти записали пісню для військових прямо на фронті (відео)
Українські артисти записали пісню для військових прямо на фронті (відео)
Ексзірка «Дизель шоу» та відомий телепродюсер заявили про розлучення
Ексзірка «Дизель шоу» та відомий телепродюсер заявили про розлучення

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua