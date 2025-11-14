«Я вийшла заміж за найкращого друга»: донька Антоніо Бандераса вперше показала весільні фото

Антоніо Бандерас особисто провів доньку до вівтаря

Донька голлівудського актора Антоніо Бандераса та акторки Мелані Гріффіт, 29-річна Стелла Бандерас, вийшла на зв'язок у своєму Instagram-блозі та вперше поділилася фотографіями зі свого весілля, яке відбулося таємно. Про це пише «Главком».

Стелла розповіла, що ніколи не мріяла про велике весілля, але дуже хотіла підкреслити глибину кохання до свого обранця Алекса Грушинського.

«У дитинстві я ніколи не мріяла про велике весілля, але Алекс і я хотіли вшанувати цей ритуал, підкреслити силу слів та свої наміри», – емоційно зазначила Стелла. Вона додала, що неймовірно щаслива вийти заміж за свого найкращого друга та зібрати всю сім'ю разом на одній чудовій події.

Стелла підкреслила, що головною метою було створити простір для друзів та родини, щоб «знову зібратися разом, створити нові спогади та отримати максимум задоволення».

Зібрати всіх в Іспанії було непросто, оскільки її близькі проживають у різних куточках світу.

Найбільше Стелла вдячна своїм батькам – Антоніо Бандерасу та Мелані Гріффіт, які завжди її підтримують.

Антоніо Бандерас особисто провів доньку до вівтаря. «І найбільше дякую моїм прекрасним батькам за те, що вони – найкрутіші, найщедріші та найбільш люблячі люди у світі», – підсумувала вона.

Нагадаємо, Антоніо Бандерас та Мелані Гріффіт розлучилися у 2015 році. Спільна донька акторів зберігає теплі відносини з обома батьками, хоч й після розриву батьків подала заяву на скорочення свого імені з Стелла дель Кармен Бандерас Гріффіт на Стелла дель Кармен Бандерас.

Як відомо, Бандерас також виховував доньку Мелані від першого шлюбу – акторку Дакоту Джонсон.

