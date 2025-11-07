Оля Полякова вразила мережу розкішними формами у новій фотосесії
Оля Полякова знялася у стильному образі для нового номеру Insider.ua
Відома українська співачка Оля Полякова стала героїнею нової фотосесії для журналу Insider.ua, де з’явилася в образі платинової блондинки з коротким каре, мереживним бра та об’ємною шкіряною курткою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Insider.ua.
В ексклюзивному інтерв’ю співачка розповіла, що для неї означає справедливість у культурі, як вона розмежовує особисте життя артиста і публічний осуд, а також чому її нова музика та сценічний образ відрізняються від попередніх.
Фотосесія вже викликала активне обговорення в мережі. Користувачі називають зйомку однією з найстильніших у кар’єрі Полякової, коментуючи: «Моя неймовірна королева», «Яка гарна фотосесія, біжу читати інтерв’ю», «Леді Гага по-українськи».
Нагадаємо, що продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розкритикував відповідь «Суспільне Мовлення» через правила участі в Національному відборі на «Євробачення». Ясинський заявив, що чинні обмеження, засновані на «поведінковій» ознаці та минулих гастролях артистів, є незаконними та дискримінаційними.
Бізнес-партер співачки Олі Полякової, продюсер Михайло Ясинський опублікував новий лист, який направлено «Суспільному Мовленню». Цього разу менеджмент артистки поставив ультиматум мовнику з конкретними датами.
Співачка Оля Полякова визнала, що її прогнози щодо завершення війни в Україні були помилковими. За останньою версією артистки, мир в нашій країні мав наступити 26 жовтня 2025 року. Полякова наголосила, що на початку повномасштабної війни вірила, як і багато хто з земляків, у 2-3 тижні. Потім я вірила в каву в Ялті, і навіть збиралась на концерт гурту «Антитіла» в Сімферополі.
