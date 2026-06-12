Олег Винник відреагував на скандал із шахрайством від його імені

Співак розповів про схему шахраїв

Співак Олег Винник потрапив у ситуацію, яка його шокувала. Артист заявив про шахрайство та поділився подробицями у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

Олег Винник заявив, що від його імені в одного блогера шахраї взяли гроші за те, щоб влаштувати інтерв’ю зі співаком. «Моя співробітниця зв’язалася з одним блогером, творчість і позиція якого мені дуже імпонують. Під час спілкування з’ясувалася несподівана річ: виявилося, що приблизно рік тому із цієї людини шахраї взяли гроші за нібито організацію інтерв’ю зі мною», – повідомив співак.

За словами артиста, його команда не брала гроші за інтерв’ю з ним та не проводить ніяких зборів: «Я не проводжу жодних зборів коштів для інтерв’ю для блогерів, не прошу гроші за можливість поспілкуватися зі мною та не уповноважую будь-кого отримувати оплату від мого імені за організацію інтерв’ю чи співпраці».

Тож Винник зазначив, що всі, хто від його імені вимагають кошти за зустріч чи інтерв’ю із ним – це шахраї. Тому виконавець звернувся до своєї аудиторії та закликав їх бути обачнішими. «Якщо хтось звертається до вас від мого імені та просить здійснити оплату, переказати кошти чи провести будь-які фінансові операції – знайте, що це шахраї, які не мають до мене жодного стосунку», – пояснив Олег Винник.

До того ж співак зауважив, що всі пропозиції стосовно співпраці з ним він радить надсилати лише на офіційні контакти. «Усі офіційні звернення щодо інтерв’ю, співпраці та інших робочих питань прошу надсилати виключно через контакти, зазначені на моєму офіційному сайті, а також на моїх офіційних сторінках у TikTok та Instagram», – додав він.

Нагадаємо, співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення, показав кадри з вікенду у Чехії зі своєю дружиною. У відео артист неочікувано звернувся до хейтерів та загавкав посеред вулиці.