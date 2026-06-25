Молдова внесла Олега Винника до списку «небажаних» артистів

Молдова визнала «небажаними» 26 артистів та гуртів

Міністерство культури Молдови опублікувало перелік артистів із країн пострадянського простору, чиї концерти та виступи не рекомендується проводити на молдовській території. Серед них – український співак Олег Винник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву молдовського відомства.

Загалом до списку «небажаних» у Молдові ввійшли 26 артистів та гуртів:

український співак Олег Винник;

російська співачка Клава Кока;

російський репер Моргенштерн;

DJ Smash;

російський співак Ігор Ніколаєв;

російський співак і композитор Дмитро Маліков;

російський співак і композитор Леонід Агутін;

російський попспівак Єгор Крід;

соліст російського гурту «Ленінград» Сергій Шнуров,

соліст російського гурту «Руки вверх» Сергій Жуков;

російський попгурт «Тату»;

російський репер Баста та інші.

Зазначається, що цей список укладено на основі документа Мінкульту Молдови за лютий 2026 року про попереднє інформування щодо запрошення або залучення артистів з-за кордону, зокрема з пострадянських країн та держав, які були засуджені міжнародною спільнотою за збройну агресію.

Водночас документ має рекомендаційний характер і буде оновлюватися в міру надходження нових запитів від організаторів заходів.

Мінкульт Молдови запевнив, що не забороняє проведення культурних заходів і не обмежує міжнародне співробітництво. Мета створення цього списку – запобігти ситуаціям, за яких концерти, вистави, фестивалі та інші культурні заходи можуть становити загрозу для безпеки Молдови.

Також у документі йдеться про те, що переліченим артистам може бути відмовлено у в'їзді на територію Молдови, що може призвести до скасування заходу та завдати шкоди репутації організаторам та його партнерам. Відповідно, міністерство рекомендує організаторам заздалегідь запитувати позицію відомства до публічного оголошення про заходи та початку продажу квитків, щоб уникнути можливих проблем з їх проведенням.

Нагадаємо, Олег Винник, який виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення, став на захист російської мови та нарвався на хейт у мережі. Олег Винник висловив своє здивування, чому він не має права говорити російською мовою.

До слова, співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення та потрапив через це під хвилю критики та обурення українців, прокоментував свій нинішній статус і розповів, громадянство якої країни має. Також артист пояснив, чому не має при собі українського паспорта.