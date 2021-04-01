Развод – дорогое удовольствие. Анджелина Джоли и Брэд Питт лишились $2 миллионов

Бывшие партнеры идут на рекорды

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт ведут борьбу за опеку над детьми. Никто из актеров не хочет идти на уступки. Из-за этого их развод тянется уже пятый год. Джоли и Питт вложили миллионы для разрешения дела. Адвокат Келли Рикерт из Лос-Анджелеса заявила, что одному только частному судье актеры выплачивают 10 тысяч долларов за день работы.

«Этот голливудский развод длится уже больше четырех лет. Он один из самых долгих из всех, что мне приходилось видеть. И просто нереально дорогой. Анджелина и Брэд потратили уже по миллиону долларов каждый. Они наняли очень опытных и дорогостоящих адвокатов. Стоимость работы их помощников за час может варьироваться от 1000 до 1500 долларов. А на частного судью Джоли и Питт потратили полтора миллиона долларов из общего кармана», — сообщила Рикерт.

Она отметила, что не стоит ждать конца разбирательств актеров в ближайшее время. По мнению эксперта, звездный развод может тянуться еще шесть лет. Инициатором этого может стать Джоли. Дети живут с ней, пока делом занимается суд.

«Анджелина может тратить миллионы до тех пор, пока Брэд будет продолжать бороться с ней. Их младшим детям по 12 лет, так что она может тянуть процесс до их совершеннолетия. У меня уже были подобные случаи. Обычно люди просто исчерпывают финансы для дальнейшей борьбы. Но у знаменитостей неплохие запасы», — передает слова адвоката Daily Mail.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.