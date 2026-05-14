Україна виступить у другому півфіналі Євробачення 2026: правила голосування
Leleka представить Україну під номером 12
Сьогодні, 14 травня, у Відні в другому півфіналі Євробачення 2026 виступить українська співачка Leleka. «Главком» розповідає, як проголосувати за представницю України та інших учасників Євробачення.
Leleka виступить у другій половині шоу та з’явиться на сцені під номером 12. Українська представниця заспіває композицію «Ridnym» на сцені Євробачення Wiener Stadthalle. Разом зі співачкою виступатиме бандурист Ярослав Джус.
Як голосувати в другому півфіналі Євробачення 2026
Проголосувати за свого фаворита на Євробаченні можна за його номером. Для голосування є декілька варіантів:
- Мобільний додаток Eurovision Song Contest app – у ньому користувач матиме 20 голосів, однак за одного конкурсанта можна віддати не більше п’яти балів.
- SMS та дзвінки – номери та унікальні коди учасників Євробачення транслюватимуть під час етеру другого півфіналу. За ними можна віддати голоси за улюблених виконавців.
- Онлайн голосування – віддати свої голоси за фаворитів Євробачення можна на офіційній сторінці конкурсу Еurovision.com.
Нагадаємо, за правилами Євробачення країна-учасниця не може голосувати за свого представника. Якщо ж ви перебуваєте за кордоном, то маєте можливість віддати свої голоси Україні.
У другому півфіналі разом із Leleka змагатимуться ще 15 країн-учасниць. Також свої номери покажуть країни «Великої п’ятірки», Франція, Велика Британія та Австрія, яка цьогоріч є країною-господаркою Євробачення. Ці країни автоматично проходять у фінал.
Читайте також:
- Leleka вирушила на Євробачення у Відні: як пройшли проводи співачки?
- Авторка образу Leleka на Євробаченні розкрила особливості вбрання українки
- Leleka розповіла, скільки коштує її виступ на Євробаченні у Відні
- Leleka підтримала одну з країн першого півфіналу Євробачення
- Перший півфінал Євробачення-2026: повне відео
- Визначилися перші фіналісти Євробачення-2026
- Євробачення-2026. Усі виступи учасників першого півфіналу
Коментарі — 0