Україна виступить у другому півфіналі Євробачення 2026: правила голосування

Leleka представить Україну під номером 12

Сьогодні, 14 травня, у Відні в другому півфіналі Євробачення 2026 виступить українська співачка Leleka. «Главком» розповідає, як проголосувати за представницю України та інших учасників Євробачення.

Leleka виступить у другій половині шоу та з’явиться на сцені під номером 12. Українська представниця заспіває композицію «Ridnym» на сцені Євробачення Wiener Stadthalle. Разом зі співачкою виступатиме бандурист Ярослав Джус.

Як голосувати в другому півфіналі Євробачення 2026

Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення фото: Суспільне

Проголосувати за свого фаворита на Євробаченні можна за його номером. Для голосування є декілька варіантів:

Мобільний додаток Eurovision Song Contest app – у ньому користувач матиме 20 голосів, однак за одного конкурсанта можна віддати не більше п’яти балів.

SMS та дзвінки – номери та унікальні коди учасників Євробачення транслюватимуть під час етеру другого півфіналу. За ними можна віддати голоси за улюблених виконавців.

– номери та унікальні коди учасників Євробачення транслюватимуть під час етеру другого півфіналу. За ними можна віддати голоси за улюблених виконавців. Онлайн голосування – віддати свої голоси за фаворитів Євробачення можна на офіційній сторінці конкурсу Еurovision.com.

Нагадаємо, за правилами Євробачення країна-учасниця не може голосувати за свого представника. Якщо ж ви перебуваєте за кордоном, то маєте можливість віддати свої голоси Україні.

У другому півфіналі разом із Leleka змагатимуться ще 15 країн-учасниць. Також свої номери покажуть країни «Великої п’ятірки», Франція, Велика Британія та Австрія, яка цьогоріч є країною-господаркою Євробачення. Ці країни автоматично проходять у фінал.