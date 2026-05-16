Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Leleka зовсім скоро виступить у фіналі Євробачення-2026
фото: соціальні мережі співачки
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українська співачка отримала потужну підтримку свого виступу

Українська співачка Leleka демонструє перші чудові результати на пісенному конкурсі Євробачення-2026 після свого півфінального виступу у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Рекорд за оцінками виступу

Станом на зараз її номер у другому півфіналі отримав найбільше лайків на офіційному Youtube-каналі конкурсу, залишивши позаду навіть тих фаворитів, які мали на два дні більше часу для збору глядацьких реакцій. Наразі Лелека очолює рейтинг глядацьких симпатій із вражаючим показником у 52,4 тисячі вподобайок. Їй вдалося посунути з першої сходинки грецького артиста Akylas, який тривалий час вважався головним претендентом на лідерство і наразі відстає всього на 300 голосів із результатом у 52,1 тисячі «пальців догори». Трійку лідерів замикає представниця Румунії Alexandra Căpitănescu, яка подолала позначку в 50 тисяч позитивних реакцій. 

Окрім головної трійки лідерів, високу активність інтернет-аудиторії та солідні цифри на офіційних платформах Євробачення демонструють також представники Болгарії, Ізраїлю, Фінляндії та Молдови.

Виступ Leleka у другому півфіналі Євробачення-2026

Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.

Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії, Люксембургу та Мальти. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Нагадаємо, що українці емоційно відреагували на виступ Leleka на Євробаченні-2026

Теги: Євробачення Leleka

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leleka та Ярослав Джусь позують разом з Андрієм Данилком та Інною Білокінь
Андрій Данилко не впізнав Leleka під час першого знайомства на Євробаченні (відео)
Вчора, 12:05
Виконавиця підкорила публіку своєю запальною постановкою
Визначився переможець другого півфіналу Євробачення за версією глядачів на публіці
14 травня, 16:00
Leleka виступить сьогодні у другому півфіналі конкурсу
У мережі набирає популярність Leleka Challenge: що це і як до нього долучитися
14 травня, 15:31
Leleka заспіває пісню «Ridnym» на сцені Євробачення
Другий півфінал Євробачення 2026: де та коли дивитися трансляцію
14 травня, 11:31
Бірюзова доріжка є єдиною подією, де всі 35 учасників зберуться разом одночасно
Церемонія відкриття Євробачення у Відні: якими були образи учасників на Бірюзовій доріжці
10 травня, 20:32
Satoshi першим вийде на сцену цьогорічного Євробачення у Відні
Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
9 травня, 21:00
Ізраїль в останні три роки збирає дуже великі бали за телеголосування глядачів
Ізраїль потрапив у скандал на Євробаченні: країна використовувала заборонену рекламу
9 травня, 19:34
Сара Енгельс має яскраву кар’єру, яка привела її на головний музичний конкурс Європи
Співачка, акторка та зірка соцмереж. Ексклюзивне інтерв’ю з представницею Німеччини на Євробаченні-2026
6 травня, 22:15
Словенія стала однією з чотирьох країн, які відмовилися від Євробачення через участь Ізраїлю
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
18 квiтня, 13:38

Шоу-біз

Фінал Євробачення-2026: трансляція
Фінал Євробачення-2026: трансляція
Фаворитка Євробачення-2026 надихалася Білик? Українці помітили схожість пісень
Фаворитка Євробачення-2026 надихалася Білик? Українці помітили схожість пісень
Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться
Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться
«Дорослі дівчата» посварилися? Полякова та Єфросиніна оголосили про закриття спільного проєкту: деталі
«Дорослі дівчата» посварилися? Полякова та Єфросиніна оголосили про закриття спільного проєкту: деталі
Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення
Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення
Оприлюднений порядок виступів Грандфіналу Євробачення-2026
Оприлюднений порядок виступів Грандфіналу Євробачення-2026

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua