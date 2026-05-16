Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться

Українська співачка отримала потужну підтримку свого виступу

Українська співачка Leleka демонструє перші чудові результати на пісенному конкурсі Євробачення-2026 після свого півфінального виступу у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Рекорд за оцінками виступу

Станом на зараз її номер у другому півфіналі отримав найбільше лайків на офіційному Youtube-каналі конкурсу, залишивши позаду навіть тих фаворитів, які мали на два дні більше часу для збору глядацьких реакцій. Наразі Лелека очолює рейтинг глядацьких симпатій із вражаючим показником у 52,4 тисячі вподобайок. Їй вдалося посунути з першої сходинки грецького артиста Akylas, який тривалий час вважався головним претендентом на лідерство і наразі відстає всього на 300 голосів із результатом у 52,1 тисячі «пальців догори». Трійку лідерів замикає представниця Румунії Alexandra Căpitănescu, яка подолала позначку в 50 тисяч позитивних реакцій.

Окрім головної трійки лідерів, високу активність інтернет-аудиторії та солідні цифри на офіційних платформах Євробачення демонструють також представники Болгарії, Ізраїлю, Фінляндії та Молдови.

Виступ Leleka у другому півфіналі Євробачення-2026

Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.

Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.

