Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться
Українська співачка отримала потужну підтримку свого виступу
Українська співачка Leleka демонструє перші чудові результати на пісенному конкурсі Євробачення-2026 після свого півфінального виступу у Відні. Про це повідомляє «Главком».
Рекорд за оцінками виступу
Станом на зараз її номер у другому півфіналі отримав найбільше лайків на офіційному Youtube-каналі конкурсу, залишивши позаду навіть тих фаворитів, які мали на два дні більше часу для збору глядацьких реакцій. Наразі Лелека очолює рейтинг глядацьких симпатій із вражаючим показником у 52,4 тисячі вподобайок. Їй вдалося посунути з першої сходинки грецького артиста Akylas, який тривалий час вважався головним претендентом на лідерство і наразі відстає всього на 300 голосів із результатом у 52,1 тисячі «пальців догори». Трійку лідерів замикає представниця Румунії Alexandra Căpitănescu, яка подолала позначку в 50 тисяч позитивних реакцій.
Окрім головної трійки лідерів, високу активність інтернет-аудиторії та солідні цифри на офіційних платформах Євробачення демонструють також представники Болгарії, Ізраїлю, Фінляндії та Молдови.
Виступ Leleka у другому півфіналі Євробачення-2026
Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.
Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.
Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії, Люксембургу та Мальти. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Нагадаємо, що українці емоційно відреагували на виступ Leleka на Євробаченні-2026.
