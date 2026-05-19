Ауріка Ротару зізналася, з ким із українських зірок вона заспівала б у дуеті

Ауріка Ротару висловилася про українських співаків
фото: скриншот Слава Дьомін/YouTube
Народна артистка України Ауріка Ротару розповіла, хто з молодих українських співаків їй подобається та назвала імена зірок, з якими б вона заспівала у дуеті. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки Славі Дьоміну.

За словами Ауріки Ротару, їй до вподоби творчість виконавців Кhayat та Laud. З Анною Трінчер вона відмовилася би заспівати та пояснила причину. «Ні, у нас різні голоси», – зауважила народна артистка. Також співачка вважає, що з Надією Дорофєєвою в неї також не вийшло б дуету через різницю у віці: «Вона більш молодіжна. Ми не будемо разом дивитись».

фото: скриншот Слава Дьомін/YouTube

Варіант заспівати з Олею Поляковою Ауріка Ротару також відкинула. «Полякова не моя співачка», – додала вона. Народна артистка зауважила, що їй подобається творчість Полякової, однак співачка для неї «просто інша».  

З Тіною Кароль артистка також не бачить себе на одній сцені. Це вона пояснює різницею в репертуарі: «Кароль, вона теж співає зовсім по-іншому. Це інший репертуар».

фото: скриншот Слава Дьомін/YouTube

Водночас Ротару не проти заспівати в дуеті з виконавцем Парфенюком. «Мені подобається, як він співає», – сказала зірка.

фото: скриншот Слава Дьомін/YouTube

Також Ауріка Ротару не проти виступити зі співачкою Kola, яку вона вважає «крутою». «Вона крута. Дуже крута. І я б заспівала, чому ні», – пояснила артистка.

Нагадаємо, народна артистка Ауріка Ротару поділилася деталями життя своєї сестри співачки Софії Ротару. Жінка розповіла, чи повернеться її сестра на сцену та чим вона нині займається. Як розповіла Ауріка Ротару, її сестра залишається в Україні та наразі живе під Києвом, у Конча-Заспі.  

