«Їй на руку ці скандали». Олена Мозгова розкритикувала дружину Віктора Павліка

Олена Мозгова розповіла, чому вона не хотіла запрошувати дружину Павліка на своє шоу

Продюсерка пояснила, чому Віктор Павлік відмовився відвідати її шоу

Продюсерка Олена Мозгова розкритикувала дружину народного артиста України Віктора Павліка – Катерину Репяхову. Мозгова прокоментувала конфлікт, який стався на ювілейному концерті артиста в Палаці «Україна». Як пише «Главком», продюсерка висловилася про це в коментарі проєкту «Наодинці з гламуром».

Олена Мозгова пояснила, чому на її шоу «Мій Music Hall», яке відбулося 4 квітня в Палаці «Україна», був відсутній Віктор Павлік. За словами Мозгової, вона запрошувала співака на захід, але з умовою, що він прийде без своєї дружини. Проте народний артист на це не погодився, тож не з’явився на шоу.

Продюсерка зауважила, що вона не хотіла запрошувати дружину Павліка через нещодавній скандал у Палаці «Україна», який нещодавно стався на його ювілейному концерті.

«Нехай подає заяви, у нас демократична країна. Із Сергієм, крім величезного стресу, усе добре. Там був гіпертонічний криз. А так усе працює в штатному режимі. Я Віті сказала, що він може прийти, але без свого директора. Тому що я сказала: «Мені не потрібні скандали на моєму проєкті, а я так розумію, без скандалів ви просто не можете». Він сказав, що не може не взяти свою дружину, і сам відмовився», – висловилася Мозгова.

Також Олена Мозгова прокоментувала згаданий скандал навколо концерту Віктора Павлівка. Продюсерка пояснила, що вона, як режисерка залишиться на боці організаторів концерту, адже розуміє всі нюанси цієї справи.

«Я продюсер, режисер. Знаю, чого коштує створення програм. Тому я завжди буду на боці продюсерів і режисерів. Особливо тоді, коли в це вкладаються гроші не артиста. Тебе запросили – прислухайся, тобі ніхто не бажає зла. Усі працюють на кращий результат, – зазначила продюсерка.

На її думку, Катерина Репяхова навмисно влаштувала скандал, аби отримати вигоду із цього для своєї блогерської діяльності в соцмережах. «Не треба було влаштовувати хайп цій дівчині, а вирішувати проблеми, які, очевидно, були. Оскільки вона блогерка, то їй на руку ці перегляди та скандали. Думаю, нарешті заробила пару копійок і заспокоїться», – додала режисерка.

Нагадаємо, ювілейний концерт Віктора Павліка в Палаці «Україна» обернувся скандалом. Дружину артиста Катерину Репяхову обурило ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти та не дозволяла танцювати. Дружина співака звернулась до Палацу «Україна» з вимогою публічних вибачень. Там відреагували та пояснили, чому просять глядачів не вставати зі своїх місць під час концерту.

У Національному палаці мистецтв «Україна» оприлюднили офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової). У Палаці «Україна» наголосили, що жодні складні умови підготовки заходу не виправдовують таку поведінку в бік жінки.