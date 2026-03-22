Ювілейний концерт Віктора Павліка у Палаці «Україна» закінчився скандалом з матюками

glavcom.ua
За лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку
Палац «Україна» перепросив перед молодою дружиною народного артиста-ювіляра

У неділю, 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний палац мистецтв.

За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової). У Палаці «Україна» наголосили, що жодні складні умови підготовки заходу не виправдовують таку поведінку в бік жінки.

Наразі відомо, що з винуватцем інциденту проведено роботу, а Катерині Миколаївні надіслано особисті вибачення від чоловіка, який спровокував конфлікт. Палац «Україна», який виступив ініціатором та організатором ювілейного вечора, висловив жаль через ситуацію, що затьмарила довгоочікуване повернення артиста на головну сцену країни після 10-річної перерви.

Незважаючи на відсутність державного фінансування та високі ризики проведення масових заходів, концерт став успішним та зібрав тисячі позитивних відгуків. Організатори сподіваються, що прикрий інцидент за лаштунками не вплине на загальне враження від події, яку незабаром покажуть на телебаченні.

Ім’я чоловіка, з яким виник конфлікт не розголошується.

У коментарях до допису з вибаченнями українці припускають, що конфлікт міг виникнути не тільки через поведінку чоловіка, а й сама Катерина Павлік могла спровокувати скандал.

Як відомо, дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова на своїй сторінці в соцмережі розповіла, чим закінчився її гучний скандал із колишньою музиканта – Ларисою Созаєвою. 

Раніше «Главком» писав, що дружина Віктора Павлика оприлюднила темні факти з його минулого. Репяхова поцікавилася у підписників, які чутки в мережі ходять про їхню пару. Катерина, четверта дружина Павлика, який старший за неї на 29 років, пообіцяла чесно відповісти на всі питання.

Так, один із передплатників запитав, чи справді Віктор Павлик є сектантом. «За життя зі мною Віктор Франкович жодного разу не був у церкві чи подібних місцях. А раніше, на жаль», – зізналася вона. ЗМІ писали, що у 1990-х співак був членом релігійної організації «Посольство боже» Сандея Аделаджі. Пізніше Аделаджі звинуватили у тому, що він агітував паству закладати квартири та віддавати гроші компанії King's Capital. Багато що пов'язує Віктора Павлика та сектантською організацією «Відродження» Володимира Мунтяна.

Хтось з користувачів соцмережі зазначив, що десь прочитав про те, що Репяхова нібито зустрічалася з Павликом, коли той був ще одружений. Катерина публічно підтвердила цю інформацію. 

Нагадаємо, 31 грудня свій ювілей святкував народний артист України Віктор Павлік. Зірці українського шоубізнесу виповнилося 60 років. 

