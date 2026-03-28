Після обшуків Поплавський заявив, що готує велике шоу

Михайло Поплавський анонсував «Grand Show» та зустрівся з Ющенком після обшуків в Університеті культури

Поки правоохоронні органи вивчали фінансову документацію Київського національного університету культури і мистецтв, Михайло Поплавський одразу після слідчих дій він заявив про підготовку масштабного ювілейного концерту та зустрівся з третім президентом України Віктором Ющенком. Колишній ректор готується до прийому західних інвесторів та проведення національної премії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Поплавського.

Одразу після обшуків Михайло Поплавський опублікував повідомлення про зустріч у стінах університету з третім президентом України Віктором Ющенком. За словами Поплавського, вони разом зі студентами та викладачами обговорили формування нової культурної еліти країни.

«Зустрілися зі студентами та викладачами Університету культури, окреслили подальший розвиток формування лідерів української культурної еліти. Готуємось прийняти американських і британських інвесторів. Триває підготовка до Національної музичної премії «Українська пісня року: Пісні обпалені війною» та мого ювілейного концерту «Grand Show Михайла Поплавського: 77 – енергія життя»», – зазначив Михайло Поплавський.

Як довідався «Главком» Михайло Поплавський зустрів правоохоронні органи в брендових домашніх капцях та дізнався їхню ціну. З’ясувалося, що це незвичайні капці, а домашнє взуття від відомого бренду Tommy Hilfiger з лінійки Sherpa Fur Home Slippers Straps. До слова, на інших фото з обшуків Михайло Поплавський показався вже переодягнений у діловий костюм із синіми прямими штанами та блакитним піджаком, водночас свої брендові домашні капці ректор університету не зняв.

Нагадаємо, правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури й мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Джерела в правоохоронних органах повідомили «Главкому», що сьогодні, 27 березня, з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури й мистецтв Михайла Поплавського. Наразі йдеться лише про обшуки в колишнього ректора, його самого не затримували. «Главкому» джерела в правоохоронних органах повідомили, що підозру нікому не оголошували.

За даними Офіса генпрокурора України, службові особи Київського університету культури в змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти. Йдеться про фінансування за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики».