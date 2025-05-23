Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Юрій Рибчинському – 80! Син легендарного поета розказав про «містичну науку», яку він успадкував від батька

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Євген Рибчинський: Батько і його приклад надихали й надихають мене і сьогодні
фото: Євген Рибчинський

Євген Рибчинський: «Я дуже ображався, що мої успіхи часто приписували батьку»

З нагоди 80-річного ювілею видатного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського, його син, відомий артист Євген Рибчинський, поділився несподіваними подробицями свого виховання та «містичної науки» написання пісень, яку він успадкував від батька. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Євгена Рибчинського, його шлях до успіху був сповнений не лише підтримки, а й постійної «конкуренції» із зірковим батьком.

Незважаючи на цю внутрішню «конкуренцію» та відсутність прямої матеріальної чи адміністративної допомоги, Євген Рибчинський безмежно вдячний батькові за те, що він назвав «містичною наукою писати популярні і всенародні пісні». Саме приклад Юрія Рибчинського надихає його й досі.

Ця «конкуренція» стала для Євгена головною музою його найуспішніших творів. На відміну від романтичних чи страждальних тем, які часто надихають творчих людей, його музою був сам Юрій Рибчинський.

«Мене в той час надихала конкуренція з визнаним і геніальним батьком, а не любов, пристрасті і страждання. Хотілося написати щось неймовірне, щоб сам батько позаздрив, як би смішно це не звучало», – пояснив Євген. Саме в період з початку 90-х і до початку 2000-х він написав свої головні хіти, серед яких «Чортополох», «Цей дощ надовго», «I love you», «Буде так», «Не питай мене чому», «Нічий» та «Війна завжди війна».

Також Євген Рибчинський зізнався, що дуже рано став самостійним: одружився, народився син і Євген почав працювати, маючи дві роботи ще на третьому курсі університету. У 1992 році він заснував «Музичну біржу» – один з найуспішніших проєктів того часу на радіо «Промінь». Проте цей період був відзначений і певним дисонансом у стосунках з батьком.

«Я дуже ображався, що мої успіхи часто приписували батьку, – розповів Євген. – Мені хотілося усім на світі довести, що я всього досяг сам, не завдяки, а всупереч впливу тата». Саме тому вся його діяльність була спрямована на швидке досягнення результату.

На запитання, чи підтримував його батько матеріально чи зв'язками, Євген відповів категорично: «Матеріально – точно ні. Зв’язками – точно ні. Морально – напевне». Більше того, він зізнався, що вороги батька «залюбки відігрувалися на синові найуспішнішого поета-пісняра своєї епохи», що, однак, «зробило мене сильнішим і мудрішим».

Нагадаємо, 22 травня, легендарний український поет-пісняр Юрій Рибчинський відзначив своє 80-річчя. З цієї нагоди «Главком» поспілкувався з його сином Євгеном Рибчинським, який розкрив цікаві подробиці про сімейне життя та стосунки з відомими артистами. Зокрема, Євген назвав співачку, до якої родина Рибчинських відчуває особливу прихильність.

До слова, президент Володимир Зеленський нагородив українського поета-пісняра Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня з нагоди 80-річчя. 

Читайте також:

Теги: Юрій Рибчинський Євген Рибчинський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батько і син Рибчинські
Юрію Рибчинському – 80! Син відповідає за батька
21 травня, 22:00
Юрію Рибчинському – 80: шлях поета, що створив золоті хіти української естради
Юрію Рибчинському – 80: шлях поета, що створив золоті хіти української естради
Вчора, 08:05
Батько і син Рибчинські
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
Вчора, 11:54
Юрій Рибчинський та Наталія Могилевська
«Другий батько». Улюблена співачка Юрія Рибчинського привітала легендарного поета з 80-річчям
Вчора, 15:02
21 травня 2015 року артист отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
Президент відзначив орденом легендарного поета-пісняра Рибчинського
Вчора, 15:18
Павло Зібров: Юрчику, хай лунають тости і хай танцюють гості! З ювілеєм, друже!
Павло Зібров заграв на гітарі для Рибчинського (відео)
Сьогодні, 12:21

Шоу-біз

Юрій Рибчинському – 80! Син легендарного поета розказав про «містичну науку», яку він успадкував від батька
Юрій Рибчинському – 80! Син легендарного поета розказав про «містичну науку», яку він успадкував від батька
Юрію Рибчинському – 80! Син розказав, як його виховував зірковий батько
Юрію Рибчинському – 80! Син розказав, як його виховував зірковий батько
Павло Зібров заграв на гітарі для Рибчинського (відео)
Павло Зібров заграв на гітарі для Рибчинського (відео)
Оголена Тіна Кароль у теплиці. Співачка представила кліп на чудернацьку пісню
Оголена Тіна Кароль у теплиці. Співачка представила кліп на чудернацьку пісню
Народна артистка України Тіна Кароль відсвяткувала День незалежності Ізраїлю (фото)
Народна артистка України Тіна Кароль відсвяткувала День незалежності Ізраїлю (фото)
Переможець Євробачення виступив проти участі Ізраїлю у конкурсі наступного року
Переможець Євробачення виступив проти участі Ізраїлю у конкурсі наступного року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
19K
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
19K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
16K
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
8504
Народна артистка України Тіна Кароль відсвяткувала День незалежності Ізраїлю (фото)

Новини

В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 17 хвилин
Сьогодні, 15:55
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua