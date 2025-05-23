Юрій Рибчинському – 80! Син легендарного поета розказав про «містичну науку», яку він успадкував від батька

Євген Рибчинський: Батько і його приклад надихали й надихають мене і сьогодні

Євген Рибчинський: «Я дуже ображався, що мої успіхи часто приписували батьку»

З нагоди 80-річного ювілею видатного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського, його син, відомий артист Євген Рибчинський, поділився несподіваними подробицями свого виховання та «містичної науки» написання пісень, яку він успадкував від батька. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Євгена Рибчинського, його шлях до успіху був сповнений не лише підтримки, а й постійної «конкуренції» із зірковим батьком.

Незважаючи на цю внутрішню «конкуренцію» та відсутність прямої матеріальної чи адміністративної допомоги, Євген Рибчинський безмежно вдячний батькові за те, що він назвав «містичною наукою писати популярні і всенародні пісні». Саме приклад Юрія Рибчинського надихає його й досі.

Ця «конкуренція» стала для Євгена головною музою його найуспішніших творів. На відміну від романтичних чи страждальних тем, які часто надихають творчих людей, його музою був сам Юрій Рибчинський.

«Мене в той час надихала конкуренція з визнаним і геніальним батьком, а не любов, пристрасті і страждання. Хотілося написати щось неймовірне, щоб сам батько позаздрив, як би смішно це не звучало», – пояснив Євген. Саме в період з початку 90-х і до початку 2000-х він написав свої головні хіти, серед яких «Чортополох», «Цей дощ надовго», «I love you», «Буде так», «Не питай мене чому», «Нічий» та «Війна завжди війна».

Також Євген Рибчинський зізнався, що дуже рано став самостійним: одружився, народився син і Євген почав працювати, маючи дві роботи ще на третьому курсі університету. У 1992 році він заснував «Музичну біржу» – один з найуспішніших проєктів того часу на радіо «Промінь». Проте цей період був відзначений і певним дисонансом у стосунках з батьком.

«Я дуже ображався, що мої успіхи часто приписували батьку, – розповів Євген. – Мені хотілося усім на світі довести, що я всього досяг сам, не завдяки, а всупереч впливу тата». Саме тому вся його діяльність була спрямована на швидке досягнення результату.

На запитання, чи підтримував його батько матеріально чи зв'язками, Євген відповів категорично: «Матеріально – точно ні. Зв’язками – точно ні. Морально – напевне». Більше того, він зізнався, що вороги батька «залюбки відігрувалися на синові найуспішнішого поета-пісняра своєї епохи», що, однак, «зробило мене сильнішим і мудрішим».

Нагадаємо, 22 травня, легендарний український поет-пісняр Юрій Рибчинський відзначив своє 80-річчя. З цієї нагоди «Главком» поспілкувався з його сином Євгеном Рибчинським, який розкрив цікаві подробиці про сімейне життя та стосунки з відомими артистами. Зокрема, Євген назвав співачку, до якої родина Рибчинських відчуває особливу прихильність.

До слова, президент Володимир Зеленський нагородив українського поета-пісняра Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня з нагоди 80-річчя.