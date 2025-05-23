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Юрію Рибчинському – 80! Син розказав, як його виховував зірковий батько

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Батько і син Рибчинські

«Найбільше запам’яталася з дитинства постійна конкуренція з… батьком»

Видатному українському поетові-пісняру, народному артисту України Юрію Рибчинському 22 травня виповнилося 80 років. Його син, відомий артист Євген Рибчинський в інтерв’ю «Главкому» поділився спогадами про дитинство та особливе виховання поруч із зірковим батьком.

Євген Рибчинський розповів, що «зоряність» батька ніколи не давала йому особливих привілеїв. Юрій Рибчинський завжди жив скромно, не мав розкішних апартаментів чи автомобілів, а «Жигулі-копійку», придбану на зорі його творчості, Євген уже не пам'ятає. Дитинство на київській Куренівці минало без надмірностей, окрім одного – частих візитів «селебріті».

Батько та син Рибчинські
Батько та син Рибчинські
фото з особистого архіву Євгена Рибчинського
Батько та син Рибчинські
Батько та син Рибчинські
фото з особистого архіву Євгена Рибчинського

«Мій дитячий світ був різноплановим: на вулиці – розбірки і бійки, а вдома – музика, вірші і якісь веселі люди, яких знають майже всі навколо. Це був величезний дисонанс», – згадує Євген. Він також зазначив, що батько довгий час не мав ні звань, ні регалій, мабуть, тому, що «не прославляв партію і не був її членом». Проте його талант визнавався усіма.

Найбільше, за словами Євгена, йому запам’яталася постійна конкуренція з батьком: «за увагу мами, за увагу навколишніх, у спорті, у творчості, в сфері знань». Вони часто грали в шахи, шашки, більярд, буріме, «Ерудит», на швидкість розгадували кросворди. «Це був дуже цікавий період, хоча і сповнений моїх дитячих сліз», – ділиться син поета-пісняра.

У домі Рибчинських постійно бували видатні постаті української та радянської естради та культури. Серед гостей, яких Євген пам’ятає з дитинства, були Володимир Івасюк, Софія Ротару, Йосип Кобзон, Марк Мінков, Микола Караченцов, Максим Дунаєвський, Валерій Леонтьєв, Микола Мозговий, Ніна Матвієнко, Тамара Гвердцителі, Олександр Малінін та інші.

З батькових співавторів Євген найбільше любив трьох: Ігоря Поклада, Володимира Івасюка та Олександра Злотника. Однак особливу вдячність він висловив Геннадію Татарченку, який «навчив мене грати на гітарі і писати музику».

Нагадаємо, 22 травня, легендарний український поет-пісняр Юрій Рибчинський відзначив своє 80-річчя. З цієї нагоди «Главком» поспілкувався з його сином Євгеном Рибчинським, який розкрив цікаві подробиці про сімейне життя та стосунки з відомими артистами. Зокрема, Євген назвав співачку, до якої родина Рибчинських відчуває особливу прихильність.

До слова, президент Володимир Зеленський нагородив українського поета-пісняра Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня з нагоди 80-річчя. 

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Теги: Юрій Рибчинський ювілей Євген Рибчинський

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