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    Как Меган Фокс. Ксения Мишина в откровенном наряде свела с ума мужчин (фото)

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    Певица Ксения Мишина - Как Меган Фокс. Ксения Мишина в откровенном наряде свела с ума мужчин (фото)
    Певица Ксения Мишина
    instagram.com/misha.k.ua/

    Актриса устроила страстный фотосет

    Украинская актриса Ксения Мишина взбудоражила воображение своих поклонников. Звезда устроила страстную фотосессию и опубликовала первый снимок на странице в Instagram.

    На фотографии знаменитость соблазнительно позировала с мокрыми волосами, одетая в бежевый топ и темные брюки. Артистка в очках дерзко смотрела в камеру, щеголяя плоским животиком.

    instagram.com/misha.k.ua/
    instagram.com/misha.k.ua/

    В комментариях пользователи взорвались сообщениями, а некоторые фаны сравнили Мишину с голливудской актрисой Меган Фокс.

    Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

    Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Как Меган Фокс. Ксения Мишина в откровенном наряде свела с ума мужчин (фото)