  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Как Осадчая и Горбунов назвали сына? Звездные родители раскрыли секрет

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов - Как Осадчая и Горбунов назвали сына? Звездные родители раскрыли секрет
    Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

    Пара долго выбирала, как назвать мальчика

    Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов рассекретили имя новорожденного сына.

    Пара долго выбирала, как назвать мальчика и имела несколько вариантов. В результате, малыша назвали Даниил. Об этом сообщили в шоу «Твой день».

    Заметим, Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа. Даниил стал второй общим ребенком с телеведущим Юрием Горбуновым. Пара также воспитывает 4-летнего Ивана и Илью, которого телезвезда родила в предыдущем браке.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Как Осадчая и Горбунов назвали сына? Звездные родители раскрыли секрет
    Как Осадчая и Горбунов назвали сына? Звездные родители раскрыли секрет
    Как Осадчая и Горбунов назвали сына? Звездные родители раскрыли секрет

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

    Читайте также: Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Теги: знаменитости Юрий Горбунов шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как Осадчая и Горбунов назвали сына? Звездные родители раскрыли секрет