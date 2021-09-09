Как Осадчая и Горбунов назвали сына? Звездные родители раскрыли секрет

Пара долго выбирала, как назвать мальчика

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов рассекретили имя новорожденного сына.

Пара долго выбирала, как назвать мальчика и имела несколько вариантов. В результате, малыша назвали Даниил. Об этом сообщили в шоу «Твой день».

Заметим, Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа. Даниил стал второй общим ребенком с телеведущим Юрием Горбуновым. Пара также воспитывает 4-летнего Ивана и Илью, которого телезвезда родила в предыдущем браке.

Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.