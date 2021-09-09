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    Снялась для Playboy. Кристина Соловий неожиданно решилась на откровенную фотосессию

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    Певица Кристина Соловий - Снялась для Playboy. Кристина Соловий неожиданно решилась на откровенную фотосессию
    Певица Кристина Соловий
    instagram.com/soloviyka/

    Артистка рассказала, как решилась на откровенную фотосессию

    Популярная украинская певица Кристина Соловий снялась для мужского журнала Playboy. Об этом звезда написала в своем Инстаграме и опубликовала несколько кадров. На фото, которые сделала Соня Плакидюк, исполнительница предстала в белье и с красным яблоком, посветив длинными стройными ножками.

    В посте Соловий поделилась, что примерно от 5 класса она слышала множество объективаций ее тела, незваных оценок и советов по поводу ее внешнего вида.

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    Снялась для Playboy. Кристина Соловий неожиданно решилась на откровенную фотосессию
    Снялась для Playboy. Кристина Соловий неожиданно решилась на откровенную фотосессию
    instagram.com/soloviyka/

    «Длины моих юбок, яркого макияжа или "провокационного" поведения. К счастью, мне повезло с родными, которые принимали все мои эксперименты с внешностью и вместе с ними принимали меня. Мне 28 и я чувствую себя достаточно самобытной и красивой, чтобы позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия. Когда я, 22-летний "цветочек" украинской музыки (или ваш любимый эпитет), впервые получила предложение публикации откровенных фото, я испугалась. И попала в известную ловушку "а что скажут люди?". И люди неоднократно рассказывали, как им преднадлежит мое тело, и что я должна с ним делать, а что — нет. Выйти из токсического контроля общества над проявлениями моей сексуальности — это мое личное восстановления независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной и теперь мне так неважно», — поделилась знаменитость.

    Звезда добавила, что она научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и карьерой.

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Кристина Соловий
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    Снялась для Playboy. Кристина Соловий неожиданно решилась на откровенную фотосессию