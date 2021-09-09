Снялась для Playboy. Кристина Соловий неожиданно решилась на откровенную фотосессию
Артистка рассказала, как решилась на откровенную фотосессию
Популярная украинская певица Кристина Соловий снялась для мужского журнала Playboy. Об этом звезда написала в своем Инстаграме и опубликовала несколько кадров. На фото, которые сделала Соня Плакидюк, исполнительница предстала в белье и с красным яблоком, посветив длинными стройными ножками.
В посте Соловий поделилась, что примерно от 5 класса она слышала множество объективаций ее тела, незваных оценок и советов по поводу ее внешнего вида.
«Длины моих юбок, яркого макияжа или "провокационного" поведения. К счастью, мне повезло с родными, которые принимали все мои эксперименты с внешностью и вместе с ними принимали меня. Мне 28 и я чувствую себя достаточно самобытной и красивой, чтобы позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия. Когда я, 22-летний "цветочек" украинской музыки (или ваш любимый эпитет), впервые получила предложение публикации откровенных фото, я испугалась. И попала в известную ловушку "а что скажут люди?". И люди неоднократно рассказывали, как им преднадлежит мое тело, и что я должна с ним делать, а что — нет. Выйти из токсического контроля общества над проявлениями моей сексуальности — это мое личное восстановления независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной и теперь мне так неважно», — поделилась знаменитость.
Звезда добавила, что она научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и карьерой.
Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.
Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.