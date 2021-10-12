Как траурный павлин. Пенелопа Крус в неудачном наряде опозорилась на премьере фильма (фото)

Актриса впервые выбрала настолько неудачный образ

Сияющий наряд актрисы Пенелопы Крус на премьере испанского фильма «Параллельные матери» в пух и прах разнес стилист Руслан Громов. Вчера актриса прервала свое временное заточение и отправилась в Нью-Йорк, где появилась на красной дорожке при полном параде.

Перед фотографами Крус сверкала наполовину прозрачным платьем, расшитым пайетками. Наряд подчеркивал стройные ноги и оттенял смуглую кожу. Однако все остальное в нем, по словам эксперта, было неудачным.

«Образ в целом я бы назвал "траурный павлин", совершенно непонятна мотивация дизайнера, который создал данное платье. Прозрачные ткани, горох, блестящие пайетки выглядят несочетаемо, а объем на ягодицах и вовсе кажется лишним. Слишком много акцентов в одном изделии. Единственное, что в нем действительно хорошо – единый цвет», — подметил стилист.

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