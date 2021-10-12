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    Как траурный павлин. Пенелопа Крус в неудачном наряде опозорилась на премьере фильма (фото)

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    Как траурный павлин. Пенелопа Крус в неудачном наряде опозорилась на премьере фильма (фото)

    Актриса впервые выбрала настолько неудачный образ

    Сияющий наряд актрисы Пенелопы Крус на премьере испанского фильма «Параллельные матери» в пух и прах разнес стилист Руслан Громов. Вчера актриса прервала свое временное заточение и отправилась в Нью-Йорк, где появилась на красной дорожке при полном параде.

    Перед фотографами Крус сверкала наполовину прозрачным платьем, расшитым пайетками. Наряд подчеркивал стройные ноги и оттенял смуглую кожу. Однако все остальное в нем, по словам эксперта, было неудачным.

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    Как траурный павлин. Пенелопа Крус в неудачном наряде опозорилась на премьере фильма (фото)
    Как траурный павлин. Пенелопа Крус в неудачном наряде опозорилась на премьере фильма (фото)
    Как траурный павлин. Пенелопа Крус в неудачном наряде опозорилась на премьере фильма (фото)
    Как траурный павлин. Пенелопа Крус в неудачном наряде опозорилась на премьере фильма (фото)

    «Образ в целом я бы назвал "траурный павлин", совершенно непонятна мотивация дизайнера, который создал данное платье. Прозрачные ткани, горох, блестящие пайетки выглядят несочетаемо, а объем на ягодицах и вовсе кажется лишним. Слишком много акцентов в одном изделии. Единственное, что в нем действительно хорошо – единый цвет», — подметил стилист.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости Пенелопа Крус шоу-бизнес
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    Как траурный павлин. Пенелопа Крус в неудачном наряде опозорилась на премьере фильма (фото)