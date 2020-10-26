Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер засветила интимную деталь (фото)



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23-летняя инстадива Кайли Дженнер появилась в экстравагантном аутфите instagram.com/kyliejenner/

Модель похвасталась подтянутыми формами

23-летняя инстадива Кайли Дженнер предстала в более пикантном наряде этого оттенка.

Модель надела эффектное кожаное платье-мини с запахом. Оно сделало акцент на стройной талии Дженнер, а также на ее пышных бедрах. Взору поклонников открылась и интимная деталь тела звезды – шрам на левой ноге. Его молодая мама получила еще в детстве, когда играла в прятки с сестрой Кендалл. Девочка перелезала через ворота с металлическими прутьями и упала на один из них.

instagram.com/kyliejenner/

Поклонники восхитились любимицей. «Потрясающая!», «Самая любимая мамасита», «Жду с нетерпением твоего костюма на Хеллоуин», «Детка, ты совершенна!», «Дорогая, ты так прекрасна», «Лучшая из лучших», «Ты выглядишь как тыковка», «Сестра в оранжевом!», «Леди-босс», «Мой любимый цвет!», «Оранжевый смотрится на тебе бесподобно, Кайли», — высказались фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.