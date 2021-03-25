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    Супермодель Ратаковски рассекретила пол первенца во время грудного вскармливания: пикантные фото

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    29-летняя модель Эмили Ратаковски поделилась трогательным моментом общения с ребенком - Супермодель Ратаковски рассекретила пол первенца во время грудного вскармливания: пикантные фото

    29-летняя модель Эмили Ратаковски поделилась трогательным моментом общения с ребенком

    instagram.com/emrata/

    Звезда решилась ответить на вопрос о том, кого она родила

    29-летняя модель Эмили Ратаковски стала мамой 8 марта. Молодые родители назвали ребенка Сильвестром. Эмили заявила, что не будет говорить о гендерной принадлежности младенца до совершеннолетия. Однако молодая мама нарушила свои принципы. «Красивый мальчик», — сообщила сегодня Ратаковски, подтвердив, что стала мамой сына.

    Актриса фильма «Красотка на всю голову» запечатлела малыша во время грудного вскармливания. Звезда предстала в белой футболке без макияжа и укладки. Ратаковски расположилась на алой кушетке, осторожно обнажила грудь и поднесла к ней малыша. Молодая мама бережно придерживала сына за голову и с нежностью смотрела на него.

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    Супермодель Ратаковски рассекретила пол первенца во время грудного вскармливания: пикантные фото
    Супермодель Ратаковски рассекретила пол первенца во время грудного вскармливания: пикантные фото
    instagram.com/emrata/

    Поклонники осыпали инстадиву комплиментами. Многие не скрывали радости от того, что Эмили все-таки призналась, что у нее сын. «Вместе с красивой мамой», «Еще никогда я не хотел так сильно стать младенцем», «Материнская любовь — это так мило», «Счастливый мальчик», «Я думала, у твоего младенца не будет пола», «Ты же говорила, что малыш сам определится, кто он», — отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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