Катя Осадчая вместе со своей семьей приехала в Одессу



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Катя Осадчая instagram.com/kosadcha

Сегодня на берегу Черного моря стартует Одесский кинофестиваль

Ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая одна из первых, кто прибыл на открытие международного кинофестиваля, которое состоится сегодня вечером в Одессе.

При этом, телезвезда решила совместить приятное с полезным. На берег Черного моря Осадчая привезла своего маленького сына. Пока звездная мама готовится встречать знаменитостей на красной дорожке, супруг телеведущей - Юрий Горбунов развлекает маленького Ивасика.

«Приключения позади, а наши одесские каникулы впереди. Юрий Горбунов показывает Ивасику кораблик, на котором снимал свой видеоклип Дима Монатик», - написала Катя Осадчая в соцсети и опубликовала несколько снимков сына.

Напомним, что сегодня вечером состоится открытие Десятого Одесского кинофестиваля. Киноманов ожидают девять дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссеров, мастер-классы ведущих мировых кинопрофессионалов, уникальные open-air киноперформансы на Потемкинской лестнице и еще много киношных активностей.