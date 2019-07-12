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    Шоу-биз

    Катя Осадчая вместе со своей семьей приехала в Одессу

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    Катя Осадчая - Катя Осадчая вместе со своей семьей приехала в Одессу
    Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha

    Сегодня на берегу Черного моря стартует Одесский кинофестиваль

    Ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая одна из первых, кто прибыл на открытие международного кинофестиваля, которое состоится сегодня вечером в Одессе.

    При этом, телезвезда решила совместить приятное с полезным. На берег Черного моря Осадчая привезла своего маленького сына. Пока звездная мама готовится встречать знаменитостей на красной дорожке, супруг телеведущей - Юрий Горбунов развлекает маленького Ивасика.

    «Приключения позади, а наши одесские каникулы впереди. Юрий Горбунов показывает Ивасику кораблик, на котором снимал свой видеоклип Дима Монатик», - написала Катя Осадчая в соцсети и опубликовала несколько снимков сына.

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    Катя Осадчая вместе со своей семьей приехала в Одессу
    Катя Осадчая вместе со своей семьей приехала в Одессу
    instagram.com/kosadcha

    Напомним, что сегодня вечером состоится открытие Десятого Одесского кинофестиваля. Киноманов ожидают девять дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссеров, мастер-классы ведущих мировых кинопрофессионалов, уникальные open-air киноперформансы на Потемкинской лестнице и еще много киношных активностей.

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