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    Каждый себя узнает на этих смешных фото. Блогерша показала, как выглядит до вечеринки и после

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    30-летняя блогерша Меган Лейн - Каждый себя узнает на этих смешных фото. Блогерша показала, как выглядит до вечеринки и после
    30-летняя блогерша Меган Лейн
    instagram.com/megan_rose_lane/

    Звезда решила напомнить, что инфлюенсеры испытывают те же проблемы, что и их подписчики

    30-летняя блогерша Меган Лейн из Лондона, Великобритания, всячески пропагандирует в Инстаграме бодипозитив и любовь к себе. Однако красотке не чужды стильные фото, для которых она принимает удачные позы и выбирает живописный фон. Но и за ними кроется реальность, о которой Меган напоминает в присущей ей манере – с долей юмора.

    Она опубликовала снимок, на котором позировала у двери дома. На блогерше были надеты короткий топ с цветами и длинная белая юбка с высокой талией. Волосы Меган были уложены, а на лице красовался гламурный макияж. Девушка собиралась на вечеринку и была готова на все сто. А вот на втором фото она уже показала то, как выглядит ее нормальное утро после гулянок.

    instagram.com/megan_rose_lane/
    instagram.com/megan_rose_lane/

    Блогерша лежала в шезлонге – ненакрашенная и растрепанная, а грустная гримаса на лице показывала, как у нее болит голова. Меган не принимала никаких удачных поз, из-за чего ее удивительная фигура превратилась во что-то бесформенное. А чтобы повеселить подписчиков, она прифотошопила свое печальное лицо на первый стильный снимок, чтобы показать, как она чувствовала себя ночью.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Каждый себя узнает на этих смешных фото. Блогерша показала, как выглядит до вечеринки и после