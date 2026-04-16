Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України

Фонд Марти Костюк запускає новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт», що відкриває дітям доступ до тенісу в державних школах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу фонду.

Після реалізації у Львові та області, де вже понад 13 тисяч учнів знайомляться з тенісом на уроках фізкультури, проєкт розширюється ще на три області – Волинську, Рівненську та Житомирську.

«Шкільний матч-пойнт»: що відомо

«Шкільний матч-пойнт» – це системний освітньо-спортивний проєкт, що інтегрує теніс у шкільну програму та робить його доступним для дітей незалежно від умов і ресурсів. У межах проєкту Фонд адаптує модуль «Теніс» для уроків фізичної культури, забезпечує школи інвентарем і навчає вчителів, щоб вони могли проводити заняття. Паралельно школи отримують підтримку у запуску тенісних гуртків, що дозволяє учням продовжувати заняття поза уроками та формувати сталий інтерес до спорту.

Програма розроблена з урахуванням реальних умов державних шкіл і може впроваджуватися навіть без спеціалізованої інфраструктури – у спортивних залах або на відкритих майданчиках. Це відкриває доступ до тенісу для дітей у громадах, де раніше таких можливостей не було.

До нового етапу проєкту долучаться щонайменше 40 державних шкіл у Волинській, Рівненській та Житомирській областях, а понад 15 тисяч учнів отримають можливість займатися тенісом у межах шкільного навчання.

Проєкт реалізується поетапно: від відкритого відбору шкіл і тренерів до навчання вчителів і передачі інвентарю. Далі програма інтегрується в уроки фізичної культури, а вчителі отримують супровід від тренерів у процесі впровадження. Одночасно у школах запускаються тенісні гуртки, що дозволяє дітям займатися тенісом на постійній основі.

Новий етап стартує у квітні 2026 року з відкриття набору для шкіл у трьох областях. Упродовж наступних місяців відбудеться відбір учасників, підготовка тренерів і навчання вчителів, а вже у вересні 2026 року програма буде запущена в обраних школах.

Фонд Марти Костюк запрошує до участі державні школи, представників громад, а також партнерів, які зацікавлені у розвитку дитячого спорту в Україні та розширенні доступу дітей до нових можливостей. Зареєструватись можна за посиланням.

Проєкт є частиною довгострокової стратегії Фонду, мета якої – до 2030 року відкрити теніс для 50 тисяч дітей по всій Україні.

Коментар Марти Костюк

«Для мене важливо, щоб якомога більше дітей в Україні мали можливість спробувати теніс – як частину звичайного шкільного життя. Саме тому ми створили «Шкільний матч-пойнт» – проєкт, який дає дітям перший досвід, а вчителям – інструменти, щоб цей досвід став регулярним.

Мене дуже надихає те, що ми вже бачимо у Львові та області – як діти відкривають для себе теніс у школах. Саме цей результат дав нам впевненість рухатися далі.

Сьогодні ми робимо амбітний крок – запускаємо проєкт одразу в трьох нових областях. Це стало можливим завдяки підтримці нових міжнародних донорів, які поділяють наше бачення і допомагають масштабувати доступ до тенісу для дітей по всій Україні», – заявила Марта Костюк.

Фонд Марти Костюк: що відомо

Фонд Марти Костюк – українська благодійна організація, заснована професійною тенісисткою Мартою Костюк та її родиною у 2023 році. Фонд працює над тим, щоб зробити теніс доступним для молоді в Україні та створює можливості для розвитку дітей через спорт.

