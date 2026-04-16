Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт» стартує у квітні 2026 року

До нового етапу проєкту долучаться щонайменше 40 державних шкіл у Волинській, Рівненській та Житомирській областях

Фонд Марти Костюк запускає новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт», що відкриває дітям доступ до тенісу в державних школах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу фонду.

Після реалізації у Львові та області, де вже понад 13 тисяч учнів знайомляться з тенісом на уроках фізкультури, проєкт розширюється ще на три області – Волинську, Рівненську та Житомирську.

«Шкільний матч-пойнт»: що відомо

«Шкільний матч-пойнт» – це системний освітньо-спортивний проєкт, що інтегрує теніс у шкільну програму та робить його доступним для дітей незалежно від умов і ресурсів. У межах проєкту Фонд адаптує модуль «Теніс» для уроків фізичної культури, забезпечує школи інвентарем і навчає вчителів, щоб вони могли проводити заняття. Паралельно школи отримують підтримку у запуску тенісних гуртків, що дозволяє учням продовжувати заняття поза уроками та формувати сталий інтерес до спорту.

Програма розроблена з урахуванням реальних умов державних шкіл і може впроваджуватися навіть без спеціалізованої інфраструктури – у спортивних залах або на відкритих майданчиках. Це відкриває доступ до тенісу для дітей у громадах, де раніше таких можливостей не було.

До нового етапу проєкту долучаться щонайменше 40 державних шкіл у Волинській, Рівненській та Житомирській областях, а понад 15 тисяч учнів отримають можливість займатися тенісом у межах шкільного навчання.

Проєкт реалізується поетапно: від відкритого відбору шкіл і тренерів до навчання вчителів і передачі інвентарю. Далі програма інтегрується в уроки фізичної культури, а вчителі отримують супровід від тренерів у процесі впровадження. Одночасно у школах запускаються тенісні гуртки, що дозволяє дітям займатися тенісом на постійній основі.

Новий етап стартує у квітні 2026 року з відкриття набору для шкіл у трьох областях. Упродовж наступних місяців відбудеться відбір учасників, підготовка тренерів і навчання вчителів, а вже у вересні 2026 року програма буде запущена в обраних школах.

Фонд Марти Костюк запрошує до участі державні школи, представників громад, а також партнерів, які зацікавлені у розвитку дитячого спорту в Україні та розширенні доступу дітей до нових можливостей. Зареєструватись можна за посиланням.

Проєкт є частиною довгострокової стратегії Фонду, мета якої – до 2030 року відкрити теніс для 50 тисяч дітей по всій Україні.

Коментар Марти Костюк

«Для мене важливо, щоб якомога більше дітей в Україні мали можливість спробувати теніс – як частину звичайного шкільного життя. Саме тому ми створили «Шкільний матч-пойнт» – проєкт, який дає дітям перший досвід, а вчителям – інструменти, щоб цей досвід став регулярним.

Мене дуже надихає те, що ми вже бачимо у Львові та області – як діти відкривають для себе теніс у школах. Саме цей результат дав нам впевненість рухатися далі.

Сьогодні ми робимо амбітний крок – запускаємо проєкт одразу в трьох нових областях. Це стало можливим завдяки підтримці нових міжнародних донорів, які поділяють наше бачення і допомагають масштабувати доступ до тенісу для дітей по всій Україні», – заявила Марта Костюк.

Фонд Марти Костюк: що відомо

Фонд Марти Костюк – українська благодійна організація, заснована професійною тенісисткою Мартою Костюк та її родиною у 2023 році. Фонд працює над тим, щоб зробити теніс доступним для молоді в Україні та створює можливості для розвитку дітей через спорт.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: теніс Марта Костюк школа діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Астон Вілла» – «Болонья». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи
Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua