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Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Влад Шериф: беквокаліст Jerry Heil і Alyona Alyona розпочинає сольну кар'єру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Влад Шериф був режисером кліпу на пісню минулорічної учасниці Нацвідбору Anka
фото: vlad.sheriff/Instagram

Влад Шериф боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею Wind of change

Фіналіст Нацвідбору Влад Шериф уже має досвід великих сцен. Він двічі брав участь у «Голосі країни» та був беквокалістом Jerry Heil і Alyona Alyona під час їхньої боротьби за право представляти Україну на Євробаченні-2024.

«Главком» розповідає про творчий шлях співака – від перших спроб у талант-шоу до режисерської роботи та популярності в соцмережах.

Що відомо про Влада Шерифа 

Влад Шериф виступатиме на Нацвідборі під номером один
Влад Шериф виступатиме на Нацвідборі під номером один
фото з відкритих джерел

Влад Шериф народився у Харкові у 1998 році. Після школи навчався у Харківському машинобудівному фаховому коледжі, а згодом в університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, за спеціальністю «Програмна інженерія».

Творчий шлях Влада Шерифа розпочався зі спроби потрапити на проєкт «Голос країни» – у 2018 році він взяв участь у 8 сезоні, проте не зміг розвернути крісла тренерів. Вдруге співак випробував свої сили у 13 сезоні, де приєднався до команди Артема Пивоварова та дійшов до півфіналу.

Влад Шериф на «Голосі країни» 13 сезон

Згодом разом із командою «Голосу» Артем Пивоваров записав пісню на вірш Ліни Костенко.

Шериф із Пивоваровим та командою «Голосу» виконав пісню

Співак уже мав досвід участі у Нацвідборі, хоча й у ролі беквокаліста Jerry Heil та Alyona Alyona на Нацвідборі-2024. «Коли ми готувалися до їх виступу, ми багато репетирували та був особливий вайб, було дуже легко, класно... Вони ніби дали мені настрій на те, що не треба нервувати. Важливо, щоб все було заздалегідь прописано, стратегія якась була. Робота з ними була легкою, тому що кожен знав, як діяти», – розповів співак в інтерв'ю «РБК-Україна».

Окрім музики, Влад Шериф активно займається режисурою. Він знімав кліпи для Anka, зокрема на її конкурсну пісню «Палала» для Нацвідбору-2023, а також на композиції «Сяй» та «Не соромно». Та найбільшу популярність Влад здобув завдяки блогерській діяльності – його Instagram має майже мільйон підписників, а TikTok – близько 700 тис.

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Допис, поширений Влад Шериф (@vlad.sheriff)

Нацвідбір на Євробачення-2025

Влад Шериф боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею Wind of change. Він написав цю композицію, коли усвідомив, як швидко минає час. Тоді співак відчув бажання отримати знак від Всесвіту чи Бога, який би підказав йому правильний напрямок, щоб не витрачати час даремно.

«Я написав її в той час, коли стояв на роздоріжжі, часто в мене бувають такі моменти, коли я не знаю куди йти, що саме робити. Приміряв на себе багато різних образів, щоб сподобатися людям. Моя пісня про людину, яка хоче одразу робити впевнені кроки до того, щоб стати щасливою», – зауважив Шериф.

Влад Шериф боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею Wind of change

Співак зазначив, що пісня була створена не для Нацвідбору, а для нього самого. Влад Шериф спочатку не планував брати участь у пісенному конкурсі:

«Спочатку вона з’явилась як вірш, потім я поклав його на мелодію, яку вигадав. І це мені дуже сподобалося. І тому вирішив показати цю пісню усьому світу та переклав її англійською, щоб вона була не настільки відверта, бо вона вийшла дуже особистою, особливою для мене».

Влад Шериф поділився, що у разі перемоги на Нацвідборі його головний меседж для світової сцени полягатиме в тому, що ми живемо в період, коли важливо не втрачати час даремно.

Влад Шериф виступить у фіналі Нацвідбору під номером один
Влад Шериф виступить у фіналі Нацвідбору під номером один
фото: vlad.sheriff/Instagram

«Мій головний меседж – це те, що просто люди в усьому світі, можливо, не так цінують той час, який нам дається. А ми, українці, живемо в такий час, коли розуміємо, що завтра, в принципі, може не настати. Це сумно. Ми не можемо планувати далеке майбутнє. Через це ми можемо не дійти до своєї мети. Нам треба діяти зараз. І мій меседж про те, що треба втілювати мрії в життя, що мріяти завжди на часі, як би складно не було», – наголосив співак.

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Влад Шериф виступатиме під номером один.

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Допис, поширений Влад Шериф (@vlad.sheriff)

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

Також було презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень

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Теги: Євробачення музика конкурс Україна alyona alyona співак пісня Артем Пивоваров Jerry Heil

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