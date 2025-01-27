Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Донечці виповнився місяць. Дружина Позитива опублікувала зворушливі фото

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Час летить швидко. Наше перше маленьке свято. Підіймаємо свої молочні келихи», – написала танцівниця
колаж: glavcom.ua

У дописі батьки розсекретили дату народження дівчинки

Сьогодні, 27 січня, донечці Позитива Марії виповнився один місяць. З цієї нагоди дружина артиста Юлія Сахневич опублікувала в Instagram нові фото дівчинки.

На зображенні крихітка позує у білому боді та з бантиком на голові. Довкола неї видніються святкові декорації.

Донечці виповнився місяць. Дружина Позитива опублікувала зворушливі фото фото 1
фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Також Сахневич показала фото з чоловіком у новому батьківському статусі. На кадрах пара насолоджується новою сторінкою життя, цілує Марію та фотографується у стінах власного будинку.

Донечці виповнився місяць. Дружина Позитива опублікувала зворушливі фото фото 2
фото: instagram.com/juli_sakhnevych
Донечці виповнився місяць. Дружина Позитива опублікувала зворушливі фото фото 3
фото: instagram.com/juli_sakhnevych

У підписі фото дружина Позитива здивувалася, як так швидко минає час. І до того ж таким чином зірки повідомили, що донечка Марія з'явилася на світ 27 грудня.

Нагадаємо, відомий український співак Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, та його дружина танцівниця Юлія Сахневич вперше стали батьками. Про це артист повідомив в Instagram.

У пари народилася донечка. Вони назвали її Марією. Також Позитив показав перші фото з донечкою. На кадрах батьки милуються дитиною.

Як відомо, Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, у вересні 2024 року розповів, що перебуває у шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич. Співак зазначив, що коли одружився із Юлією Сахневич, вирішив зберегти цю подію в таємниці.

Читайте також:

Теги: артист дружина батьки співак Позитив

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослава Руденко похизувалася мамі своїм новим новим званням
«Мамо, я народна!». Співачка, яку Зеленський нагородив високим званням, поділилася сімейним відео
Сьогодні, 12:02
Українська федерація карате виключила Євгена Пилипюка зі свого складу та зі складу національної й молодіжної збірних України
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
Вчора, 17:39
Силовики затримали ряд військових, яким інкримінують службову недбалість
Затримання топвійськових. Бригадний генерал Собко назвав позитив і негатив для армії
23 сiчня, 12:52
Трамп планує призупинити програму переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці
Трамп після інавгурації оголосить надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою – Reuters
20 сiчня, 17:36
Головні новини ночі проти 19 січня
На Рівненщині вчитель побив учня, аварія на гірськолижному курорті в Іспанії: головне за ніч
19 сiчня, 05:50
Проголосувати за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025 можна до 10:00 17 січня
У «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025
13 сiчня, 10:41
Вінницький апеляційний суд ухвалив рішення щодо домашнього кривдника
На Вінниччині чоловік і жінка посварилися через зрізані вишні: що вирішив суд
10 сiчня, 15:14
Мови у світі швидко зникають
Половина мов світу може зникнути до кінця століття – ЮНЕСКО
10 сiчня, 10:40
У Лівані зловили родичів Башара Ассада
Родичів Башара Асада затримано під час спроби втечі з Лівану
28 грудня, 2024, 06:31

Життя

Донечці виповнився місяць. Дружина Позитива опублікувала зворушливі фото
Донечці виповнився місяць. Дружина Позитива опублікувала зворушливі фото
Звинувачений у держзраді Дубінський похвалився спортивними досягненнями в СІЗО
Звинувачений у держзраді Дубінський похвалився спортивними досягненнями в СІЗО
Танок балерини на кризі у Арктиці сколихнув соцмережі
Танок балерини на кризі у Арктиці сколихнув соцмережі
Інавгураційний прийом від Трампа: чим пригощали гостей
Інавгураційний прийом від Трампа: чим пригощали гостей
Відома українка помічена на інавгурації Трампа (фото)
Відома українка помічена на інавгурації Трампа (фото)
Перший інавгураційний образ Меланії Трамп вразив своєю строгістю (фото)
Перший інавгураційний образ Меланії Трамп вразив своєю строгістю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
46K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
15K
Державна аудиторська служба провела ревізію «Нафтогазу» і зачепила премії Коболєва
12K
У Києві графіті з Єрмаком, яке розкритикували соцмережі, протрималося близько доби (фото)

Новини

Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Сьогодні, 21:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua