Донечці виповнився місяць. Дружина Позитива опублікувала зворушливі фото

У дописі батьки розсекретили дату народження дівчинки

Сьогодні, 27 січня, донечці Позитива Марії виповнився один місяць. З цієї нагоди дружина артиста Юлія Сахневич опублікувала в Instagram нові фото дівчинки.

На зображенні крихітка позує у білому боді та з бантиком на голові. Довкола неї видніються святкові декорації.

Також Сахневич показала фото з чоловіком у новому батьківському статусі. На кадрах пара насолоджується новою сторінкою життя, цілує Марію та фотографується у стінах власного будинку.

У підписі фото дружина Позитива здивувалася, як так швидко минає час. І до того ж таким чином зірки повідомили, що донечка Марія з'явилася на світ 27 грудня.

Нагадаємо, відомий український співак Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, та його дружина танцівниця Юлія Сахневич вперше стали батьками. Про це артист повідомив в Instagram.

У пари народилася донечка. Вони назвали її Марією. Також Позитив показав перші фото з донечкою. На кадрах батьки милуються дитиною.

Як відомо, Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, у вересні 2024 року розповів, що перебуває у шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич. Співак зазначив, що коли одружився із Юлією Сахневич, вирішив зберегти цю подію в таємниці.