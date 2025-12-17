Дружина Шабуніна прокоментувала скандал з інтимними фото

Олена Шабуніна: Ми з чоловіком намагались підтримувати близькість будь-якими доступними нам способами

Дружина активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна Олена відреагувала на поширення в мережі інтимних фото свого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Адресатом цих (та інших) фото мого чоловіка була і гордо залишаюсь я. А не пів країни… З початком повномасштабного вторгнення ми з дітьми виїхали за кордон. Ми з чоловіком намагались підтримувати близькість будь-якими доступними нам способами. Так само в періоди, коли він по службі на Сході», – йдеться у дописі.

Олена Шабуніна додала: «Інтимність в парі для того й інтимність, щоб бути для двох. І ми її розвиваємо та підтримуємо в той спосіб, що нам наразі доступний. Ми перекидуємось один з одним доволі відвертими фотографіями, а ще ми говоримо, сміємось, робимо відеозідзвони, записуємо голосові та кружечки, фліртуємо, сваримось, а часом навіть звертаємось до сімейного психолога. Зберігати стосунки на відстані важко, але можливо. І ми як пара використовували і будемо використовувати для себе всі ідеї і способи, що нам наразі доступні».

Нагадаємо, активіст та голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін звинуватив працівників Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора у нібито поширенні його інтимних фотографій, які були вилучені під час обшуку 11 липня цього року. Шабунін заявив, що ці фото з'явилися в Telegram-каналах після того, як «Центр протидії корупції» розмістив на сайті перелік правоохоронців, які, як зазначається в матеріалах, причетні до знищення НАБУ та САП.

Згодом Державне бюро розслідувань відреагувало на заяву Віталія Шабуніна про те, що працівників ДБР та Офісу генпрокурора «злили» його інтимні фотографії. ДБР наголошує, що ретельно перевірить усіх працівників, які контактували із даним видом доказів.

Як повідомлялося, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.