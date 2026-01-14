Головна Скотч Шоу-біз
82-річного співака Хуліо Іглесіаса звинувачено в сексуальному насильстві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у домаганнях
фото: АР

Жінка, яка представилась керівницею однією з вілл співака на Карибських островах, назвала звинувачення «повною нісенітницею»

Дві жінки звинуватили іспанського співака Хуліо Іглесіаса в сексуальному насильстві, скоєному під час роботи на нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Звинувачення розслідуються іспанською судовою системою.

Співак найняв двох жінок на роботу у своїх маєтках у Пунта-Кані, Домініканська Республіка, та Лайфорд-Кей, Багамські острови. Згідно з їхніми свідченнями, сексуальні домагання були у 2021 році.

Одна з опитаних жінок, домашня робітниця Ребека (ім’я змінено) сказала, що він регулярно викликав її до своєї кімнати в кінці дня і доторкався до неї без згоди. «Він використовував мене майже щоночі. Я відчувала себе предметом, рабинею», – сказала вона. Ребека також стверджує, що співак змушував її брати участь у сексі втрьох з іншою співробітницею. Вона додала, що співак бив її по обличчю.

Інша жінка, яку у статті звуть Лаура, сказала, що Іглесіас торкався і цілував її проти її волі. Вона додала, що артист постійно погрожував звільнити її.

elDiario.es та Univision, які спільно розслідували цю справу упродовж трьох років повідомили, що звинувачення жінок підтверджуються документальними доказами, зокрема фотографіями, записами телефонних розмов, текстовими повідомленнями та медичними висновками.

5 січня Ребека та Лаура подали позов проти Іглесіаса за звинуваченням у сексуальному насильстві та торгівлі людьми. Сам Іглесіас та його адвокат не відповіли на запити про коментарі щодо висунутих звинувачень.

Жінка, яка представилась керівницею однією з вілл співака на Карибських островах, назвала звинувачення «повною нісенітницею».

До слова, раніше іспанський співак Хуліо Іглесіас виявився фігурантом масштабного розслідування міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ) Pandora Рapers. Як пише El Pais, виконавець відкрив не менше 20 компаній на Британських Віргінських островах і через деякі з них придбав літак і розкішні будинки в Майамі.

