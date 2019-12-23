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    Шоу-биз

    Киевская опера покажет новогодний мюзикл в лучших традициях Бродвея

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    <p>Отважные друзья найдут причину бедствия - гигантский кипятильник, который греет океан</p> <div></div> - Киевская опера покажет новогодний мюзикл в лучших традициях Бродвея

    Отважные друзья найдут причину бедствия - гигантский кипятильник, который греет океан

    Во время спектакля героиня мюзикла Грета даст практические советы по сознательного пользования природными ресурсами Земли

    С 31 декабря по 10 января в Киевской опере состоится премьера новогоднего мюзикла «Санта 2. Глобальное потепление». Спектакль создан мощным авторским составом. Музыку написал известный композитор, основатель театра «Мизантроп» Дмитрий Саратский. Автор либретто и режиссер мюзикла - Дмитрий Тодорюк, музыкант, режиссер, солист группы Aviator. Соавторами сюжета стали герои спектакля - дети и подростки.

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    «Санта 2. Глобальное потепление» на языке музыки и яркого шоу расскажет о справедливости, дружбе и любви к собственной планете. Главные герои будут преодолевать опасные испытания, чтобы остановить таяние Фабрики Санты и спасти мир от глобального потепления. Отважные друзья найдут причину бедствия - гигантский кипятильник, который греет океан», - говорят авторы представления.

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    дети глобальное потепление театр новости
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